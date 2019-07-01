2019-07-01T15:58:26+03:00
Общество

Банк «Открытие» готов финансировать инвестиционные проекты

В рамках Курской Коренской ярмарки состоялось подписание соответствующего документа
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Подписи в Соглашении о сотрудничестве поставили управляющий банком «Открытие» в Курске Иван Федосеев и директор Центра поддержки предпринимательства Курской области Ольга Ильинова. Основная цель - расширение системы финансирования субъектов малого и среднего предпринимательства, создание благоприятных условий для обеспечения бизнесу доступа к финансовым средствам.

- Договорённости, которых мы достигли, будут способствовать развитию эффективного сотрудничества между нами. Банк готов оценивать и финансировать значимые инвестиционные проекты и программы, поддерживать развитие малого и среднего бизнеса в регионе, - отметил Иван Федосеев.

- Мы рассчитываем на приток интересных проектов, реализуемых предпринимателями с участием банка «Открытие», - подчеркнула Ольга Ильинова.

Отметим, что одним из преимуществ ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в области является его доступность для бизнеса. В офисе банка располагается крупнейший региональный центр по работе с малым и средним бизнесом, где клиенты могут получить как профессиональную консультацию по всем банковским продуктам, так и любую банковскую услугу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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