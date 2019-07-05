В Курской области прошел семинар для горнорудных предприятий

Семинар для горнорудных предприятий прошел в Курской области по инициативе Михайловского ГОКа и компании «ЧЕТРА».

Выбор места проведения семинара оказался не случайным. Михайловский ГОК обладает самыми крупными разведанными запасами железной руды в России. Комбинат производит широкий ряд продукции, востребованной на рынке железорудного сырья, в том числе: концентрат, окатыши, доменная и аглоруда.

Также в работе семинара приняли участие специалисты Лебединского, Стойленского ГОКов и предприятия «Доломит». В рамках мероприятия на одном из крупнейших карьеров страны прошла демонстрация работы техники.

- За время эксплуатации в непростых условиях добычи железорудного сырья техника под брендом «ЧЕТРА» завода «Промтрактор» зарекомендовала себя хорошо. Это связано с такими факторами, как унификация узлов, модульность конструкции, простота и практичность обслуживания и ремонта, легкость в управлении и комфортностью работы, – рассказал начальник автотракторного управления МГОКа Сергей Рогожкин. – Мы намерены продолжать развитие дальнейших партнерских отношений между предприятиями.

Как отметили в пресс-службе комбината, сейчас более 40 единиц карьерной техники МГОКа - это бульдозеры, погрузчики, трубоукладчики компании «ЧЕТРА». Эта техника востребована широко используется на всех переделах комбината для подготовки площадок буровых станков, устройства подъездов под экскаваторы, строительства автомобильных дорог, планировки трасс под железнодорожные пути, приемки горной массы на перегрузочных пунктах и складах, на отсыпке дамб при строительстве гидротехнических сооружений, строительства трасс для ЛЭП и других работ.

Руководитель дирекции региональных продаж техники ООО «ЧЕТРА» Александр Щеголев пояснил:

- История взаимоотношений Чебоксарского завода промышленных тракторов и Михайловского ГОКа берет свое начало еще с 80-х годов. Предприятие широко использует технику ЧЕТРА и знает, как она ведет себя в различных условиях работы. Именно поэтому мы приняли решение о проведении этого семинара-совещания совместно с руководством комбината, представители которого смогли поделиться опытом эксплуатации нашей техники с другими крупнейшими горнорудными компаниями региона.

Во время семинара прошли также презентации представителей компаний, круглый стол с обсуждением номенклатуры и технических характеристик оборудования. Также участники семинара увидели возможности последних образцов бульдозерной техники, которые поступили на комбинат.

Завершилось мероприятие посещением смотровой площадки карьера комбината.