АО «Энерготекс»: «Делаем свое дело, не щадя сил»

Светлана ВОЛКОВА.

Как себя чувствует в России промышленность и что удалось создать за последние десятилетия в области отечественного машиностроения? Дать точный ответ на эти вопросы - все равно, что определить «среднюю температуру по больнице». Гораздо более справедливо и объективно было бы говорить о конкретных предприятиях и стартапах, как и почему они строятся, как живут, каковы их проблемы и успехи. Одно из таких предприятий машиностроения в Курской области – АО «Энерготекс», образованное буквально «на руинах СССР», в теперь уже далеком 1991-м.

Сегодня АО «Энерготекс» - предприятие полного цикла, способное в кратчайшие сроки выполнить любые виды работ по механической обработке деталей, сборке и испытаниям крупногабаритных изделий массой до 250 тонн. Коллектив предприятия составляет 723 человека.

«Энерготекс» специализируется на изготовлении сложного высокотехнологического оборудования для мировых АЭС, судов и других плавсредств с атомными реакторами, а также военной техники и вооружения (на предприятии закреплена военная приемка 492 ВП МО РФ).

От внутреннего рынка до признания за рубежом

- Предприятие живет, стабильно работает, - рассказывает директор АО «Энерготекс» Алексей Васильевич Сорокин. – Много интересных заказов для ледокольного Флота России. Так, выполнено сложнейшее оборудование для перегрузочного комплекса Реакторной установки универсального атомного ледокола, детали и сборочные единицы электронасосов, коробки клапанной для атомного ледокола. Это очень сложное оборудование и очень ответственный заказ, который уже полностью сдан. В минувшем году освоено довольно много новой продукции. Это заказы, связанные с производством бронетанковой, подводной, судовой техникой. В частности, работаем над производством модернизированной «башни» - головной частью БМП-3 и БМП-2. Также тесно сотрудничаем с ПАО «Уралмашзавод» - проект шагающий экскаватор. Выполнена поставка четырех комплектов левых, правых и нижних гусеничных рам для Карьерного экскаватора ЭКГ-20. Эта техника рассчитана на работу в сложных горно-геологических и климатических условиях. В этом году планируется поставка еще четырех комплектов.

С дальневосточным заводом «Звезда» у нас очень интересный контракт заключен по лодочной тематике. Там сейчас идет грандиознейшая стройка. Будут строиться газовозы и ледокол «Лидер», который на порядок больше существующего. Впереди большая перспективная совместная работа в рамках планируемой к выпуску продукции на данном предприятии.

- Алексей Васильевич, известно, что продукция «Энерготекс» зарекомендовала себя не только на внутреннем, но и на международном рынке. Каковы успехи здесь?

- Сейчас закрываем заказ для Индии, АЭС Куданкулам. Поставки уже отгружены. Для АЭС Руппур (Бангладеш) такой же объем уже сдаем.

По заказу ОКБМ «Африкантов» в апреле выполнены работы по изготовлению устройства для сбора топлива реактора CFR600 для нужд Китайской Народной Республики.

Для подтверждения своей конкурентоспособности и возможности представлять продукцию на мировых рынках предприятием получен Международный Сертификат соответствия системы менеджмента требованиям стандарта ISO 9001:2015 в области конструирования и изготовления оборудования для ядерных установок, в том числе для судов и иных плавсредств с ядерными реакторами, оборудования общепромышленного назначения и нефтегазовой промышленности, выданный Органом по сертификации систем и персонала TUV Thuringen e.V.

Центральная лаборатория аккредитована в национальной системе аккредитации ФСА «Росаккредитация» по международному стандарту ИСО/МЭК 17025

В феврале Турецкое агентство по атомной энергии согласовало наше предприятие как изготовителя оборудования для ядерных установок для АЭС Аккую (Турция) и выдало Сертификат о признании изготовителя.

«Всегда полагаемся на себя»

- Как продвигаются проекты, связанные со строительством станции замещения на Курской АЭС?

- В октябре 2018 года на площадку сооружения первого энергоблока АЭС-2 мы произвели доставку всех частей устройства локализации расплава активной зоны – «Ловушки расплава». Это 110-тонная направляющая плита и 209-тонная ферма-консоль диаметром 9, 5 метра, а также корпус «Ловушки» - нижняя деталь конструкции высотой 6,5 метра и весом 168 тонн. Это устройство нового поколения, обладает повышенной сейсмостойкостью, гидродинамической и ударной прочностью, а также защитой от затопления и простотой монтажа.

Для нужд Курской АЭС в прошлом году изготовили и поставили 12 Комплектов упаковочных для хранения ТРО УКХ-121.Сб.00. АО "Энерготекс" является лидером российского рынка по поставке данного оборудования. Сейчас заключен договор на изготовление и поставку 15 Пеналов с крышкой для хранения отработавших кассет для приема отработавших кассет из РЗМ и хранения их в бассейне выдержки ЦЗ под водой для снижения тепловыделений и радиоактивности.

- Как сейчас предприятие чувствует на фоне общей экономической ситуации, что необходимо на ваш взгляд для поддержки отрасли машиностроения в России и в чем секрет успеха «Энерготекса»?

- Тяжелое и напряженное время, непростое. Довольно сложное положение в России с машиностроительной отраслью. Хочу сказать одно, в стране должна быть промышленность, а не только сырье. Должно работать машиностроение. Мы всегда полагаемся на себя, работаем, не щадя ни сил, ни здоровья, не надеемся ни на кого, благодаря этому и живем. Нужно, чтобы каждый на своем месте добросовестно делал свое дело.

Но, безусловно, важна и позиция государства.

К примеру, развитие металлургической промышленности в России для обеспечения растущего спроса на металлопродукцию в необходимых номенклатуре, качестве и объемах поставок металлопотребляющим отраслям на внутренний рынок. Продукция выпускаемая нашим предприятием - металлоемкая, необходимо, чтобы закупки предусматривали авансирование предприятия, а в настоящий момент все конкурсы идут без авансирования. Таким образом система закупок серьезно уродуется: выполнены работы, а оплату обычно закладывают через полгода. Положение в пользу того, кто объявляет конкурс. Но деньги ведь государственные. А предприятия в такой ситуации влезают в кредиты, и если большой контракт, то компания может даже погибнуть. Экономике необходим рынок машиностроения, пока же действует государственная монополия.

Экологичный проект для курских магистралей

- На предприятии осуществляется еще один интересный проект, который может быть интересен именно внутри Курской области. Расскажите подробнее об этом.

- В 2015 году наш коллектив совместно с ФИЦ ХФ им. Н.Н. Семенова РАН разработал и создал производство модификаторов серии ПОЛИЭПОР. Основа модификаторов – активный порошок, получаемый при измельчении изношенных автопокрышек. Модификаторы предназначены для увеличения долговечности дорожных покрытий. Их вводят в состав асфальтобетонной смеси в момент ее приготовления. Важно, что шинная резина в этом случае – отличный источник сырья, переработка которого улучшает экологию в регионе, а полученный продукт позволит улучшить и сделать более надежным асфальтобетонные покрытия в регионе. Интерес к этому проекту уже проявила администрация Курской области. Есть надежда, что технология будет использована в регионе. Весной были проведены испытания ПОЛИЭПОР в лаборатории Курскавтодора. Наше предприятие готово участвовать во всем комплексе работ по внедрению технологии в регионе совместно со специалистами-дорожниками.

- Алексей Васильевич, как решается кадровый вопрос на таком высокотехнологичном предприятии, как Ваше?

- Сейчас рассматриваем вопрос омоложения персонала за счет наших же выращенных кадров. Будем ставить молодежь в руководство, уже фактически приступили к этому вопросу. Нужно своевременно кадры чередовать на более молодые. Благо, на предприятии немало перспективных сотрудников, которые выросли в отличных специалистов за эти годы. Я доволен сотрудничеством с машиностроительным факультетом ЮЗГУ. Хорошие кадры идут к нам также из электромеханического техникума, Пенского училища. Есть специалисты и из соседних городов. Предприятие уже себя зарекомендовало, молодежь сама приходит. А мы охотно берем на практику.

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АО «Энерготекс»

307250, Курская обл., г.Курчатов, промзона

тел. 8 (47131) 4-96-12

E-mail: zao.energotex@mail.ru

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Современный бизнес-центр «Олимп» предлагает в аренду 2 конференц-зала для проведения деловых встреч, семинаров, обучающих тренингов, уютные гостиничные номера, ресторан, фитнес-центр с современным бассейном, сауной, хамамом , террасой..

Адрес: Курская область, Курчатовский район, п.Иванино, ул.Ленина, 26

www.olimphotel.com E-mail: gk.energotex@mail.ru

«Олимп» приглашает гостей

Интересно, что помимо основного, очень серьезного профиля, у «Энерготекса» хватает энергии и на реализацию непрофильных проектов. Так, несколько лет назад в пяти километрах от Курчатова был открыт современный гостиничный комплекс «Олимп». Сегодня этот проект ширится. В планах – строительство еще одного комплекса, настолько услуги оказались востребованными.

Конечно, это не просто гостиничный комплекс с сауной, бассейном, хамамом и прекрасной террасой, но еще и бизнес-центр с конференц-залами, где проходят совещания и все необходимое оборудование.

Также здесь предоставляют такие услуги для гостей, как организация экскурсий по Курской области, которые включают посещение Коренной пустыни, хутора Песочный, музеев региона и других памятных мест и достопримечательностей, которых в Курской области немало. Это отличное место не только для проведения деловых мероприятий, но и различного рода торжеств. К примеру, очень популярна акция «Номер в подарок для молодоженов». Прекрасный ландшафт, фонтан с ночной подсветкой, просторный с гейзером и подсветкой делают пребывание гостей здесь незабываемым.