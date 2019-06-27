«Сырная долина» - лучшие традиции отечественного сыроварения

С древнейших времен молоко и молочные продукты употреблялись не только в пищу, но и в качестве целебного средства. Древние философы называли молоко «соком жизни». Гиппократ назначал молоко больным при самых разных заболевания и считал его «совершенством».

И сегодня сложно представить рацион современного человека без молока и молочных продуктов. Они всегда были и остаются одними из главных на столе у россиян. Медицинская норма потребления молока и молочных продуктов, установленная Минздравом РФ, составляет 392 кг (уточнить) на человека в год. Россияне потребляют почти вдвое меньше, в том числе и куряне.

Курская компания «Сырная долина» на протяжении вот уже 20 лет радует потребителей продуктами безупречного качества, изготовленными из натурального молока, поставляемого из местных ферм, расположенных в экологически чистых районах области. При этом старается удовлетворить все вкусы покупателей.

Ассортимент производимой продукции весьма разнообразен: 18 видов твердых сыров и 13 видов сливочного масла и спредов. Классические «Российский», «Костромской», «Голландский», Осетинский», «Пешехонский», «Монастырский», «Гауда», «Сливочный», «Мраморный» сыры, а также фирменные «Король Эдуард», «Курский Витязь», «Горный», «Аланский», «Рыцарский», и нежнейшее масло не оставляют равнодушным ни одного покупателя.

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Тот самый вкус

Руководство компании – старой закалки, никаких сырных продуктов не признает. И считает, что нельзя добиться успеха на рынке и приобрести постоянных покупателей, не имея своего лица.

— Мы – сторонники исключительно здорового питания, - говорит исполнительный директор ООО «Сырная долина» Юрий Григорьевич Залогин. — В наших продуктах сохраняется тот самый, знакомый с детства, нежный вкус и аромат натуральных молока и сливок.

Как удается добиться такого потрясающего вкуса? Секрет довольно прост – насыщенное белком, витаминами и микроэлементами молоко от буренок, пасущихся на курских лугах, новейшие технологии плюс лабораторный контроль качества на всех этапах производственного процесса.

Масштабы завода впечатляют - вместе со складом готовой продукции предприятие занимает около пяти тысяч квадратных метров. В год здесь производят две тысячи тонн масла и три тысячи тонн сыров. Это примерно 15 тысяч тонн продукции в сутки.

Производственные мощности предприятия, которые в полной мере соответствуют европейским стандартам, позволяют перерабатывать 150 тонн молока в сутки.

— Сырье для производства продукции приобретается преимущественно у курских фермеров, - говорит завпроизводством Людмила Бублик. — Ежедневно заводские молоковозы отправляются за свежим молоком в Медвенский, Горшеченский, Золотухинский, Советский и Тимский районы.

Однако Курская область не может полностью удовлетворить потребности завода, поэтому молоко также закупается в Воронежской, Белгородской и даже Нижегородской областях.

А вот география поставок готовой продукции гораздо шире. Бренд «Сырная долина» успешно зарекомендовал себя не только в Курской области, но и далеко за ее пределами. Сыры, масла и спреды производителя высоко оценили в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Ростове и Магадане, и других российских городах. В Красноярске уже почти десять лет существует филиал предприятия, «продвигающего» продукцию в регионы Сибири.

Отрешковскую продукцию хорошо знают в странах СНГ и ближнего Зарубежья. Вся продукция завода-изготовителя декларирована в соответствии с требованиями технических регламентов Таможенного Союза. Кроме этого, все товары «Сырной долины» прошли добровольную экологическую сертификацию.

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Достойный ответ зарубежным производителям

С 2014 года ООО «Сырная долина» успешно взяла курс на импортозамещение и освоила производство традиционных европейских сыров – Базирона, Пармезана и Маасдама. Продукция компании не уступает по вкусу и качеству европейским аналогам. При этом цена на нее значительно ниже.

Покупатели по достоинству оценили новые сорта. Особенно гурманам пришелся по вкусу Базирон с пажитником, имеющий высокую пищевую ценность и обладающим сладковатым, слегка ореховым вкусом.

Также на заводе выпускается «легкое масло», которая является диетическим продуктом из-за низкого содержания жиров и калорий, отличается приятной консистенцией, сливочным вкусом и ароматом. Продукт пользуется большим спросом.

На предприятии не допускается применение генномодифицированных технологий, постоянно анализируя качество продукции в собственной аттестованной лаборатории. Высокое качество продукции подтверждается заслуженными наградами, регулярно получаемыми на областных и всероссийских выставках. У завода уже более двадцати золотых медалей, полученных в Москве, Адлере и Берлине.

Кадры решают все

Огромную роль в успешности предприятия играет сплоченный коллектив завода. Руководство построило для персонала эффективную корпоративную политику, основанную на принципах равенства, взаимопомощи и уважения прав человека.

Большинство сотрудников «Сырной долины» работают здесь уже много лет. Они обеспечены необходимыми условиями труда, получают достойную заработную плату. Действует система поощрения. У каждого сотрудника есть возможность профессионального роста.

Костяк коллектива – это те, кто стоял у самых истоков завода, люди с бесценным опытом и знаниями. Это технологи Иванов Сергей, Винникова Наталья, водитель-экспедитор молоковоза Сологубов Игорь, лаборант Буняева Ирина, механик Шафоростов Михаил (проверить фамилии!) и многие другие. Все они награждены Почетными грамотами Министерства сельского хозяйства РФ. С удовольствием берут на предприятие и молодежь.

По уровню технической оснащенности среди аналогичных предприятий завод является одним из лучших в Курской области. Несколько этапов модернизации позволили увеличить производственные мощности и значительно расширить ассортимент выпускаемой продукции.

Технологи завода изготавливают сыры и сливочное масло не только по стандартам ГОСТ, но и по своим собственным, уникальным рецептам. Руководство компании старается удовлетворить все запросы потребителей, радуя их широкой гаммой вкусов. Каждый год в ассортименте появляются новые виды продуктов из натурального коровьего молока. А в ближайшее время откроется цех нарезки.

— Есть и другие задумки, - говорит директор Игорь Макоев. — Модернизировать линию прессования сыра, что позволит нам полностью заменить ручной труд, а также реконструировать систему очистки сточных вод. В этом году в производство планируем вложить не менее 700 (проверить!) млн рублей.

Яна Шелест