2019-07-03T16:54:01+03:00
Экономика

Курские маркшейдеры стали лучшими в России

Они работают на Михайловском ГОКе
Ольга ДАНИЛОВА
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Главный маркшейдер МГОКа Николай СенинГлавный маркшейдер МГОКа Николай СенинФото: предоставлено пресс-службой
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На днях был обнародован рейтинг маркшейдерских служб России. В него вошло более 400 горно- и нефтегазодобывающих предприятий страны. Конкурс прошел по инициативе общероссийской общественной организации «Союз маркшейдеров России». В топе списка оказались маркшейдеры Михайловского ГОКа, они стали лучшими в России.

- Экспертная комиссия оценила безопасность ведения горных работ, участие в реализации сложных проектов и внедрение прогрессивных решений в маркшейдерские работы, - рассказали в пресс-службе предприятия.

Как известно, на комбинате широко внедрены передовые для отрасли технологии. Так, у маркшейдерской службы на вооружении есть наземный сканер, который повышает точность горных работ. В этом году планируется покупка беспилотного летательного аппарата, который позволит выполнять маркшейдерские съемки в труднодоступных местах. А на июль намечены испытания радара, который будет наблюдать за состоянием бортов карьера, отметили на предприятии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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