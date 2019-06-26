2019-06-26T13:29:07+03:00
Экономика

Металлоинвест представляет Россию на металлургической выставке METEC

Мероприятие проходит в Германии
Ольга ДАНИЛОВА
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Тематика крупнейшего в мире форума металлургической индустрии в этом году обширнаТематика крупнейшего в мире форума металлургической индустрии в этом году обширнаФото: предоставлено пресс-службой
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С 25 по 29 июня в Дюссельдорфе проходит 10-й международной выставке METEC 2019.

Для участия в METEC 2019 съехались представители более 2,2 тысяч компаний из разных стран мира. Россию на мероприятии представляет компания «Металлоинвест», ведущий производитель и поставщик железорудной продукции и горячебрикетированного железа (ГБЖ) на мировом рынке, один из региональных производителей высококачественной стали. Делегацию Металлоинвеста на METEC 2019 возглавляют первый заместитель генерального директора – коммерческий директор УК «Металлоинвест» Назим Эфендиев и первый заместитель генерального директора – директор по производству Андрей Угаров.

По словам Назима Эфендиева, METEC 2019 - уникальная площадка для знакомства с последними тенденциями развития технологий и общения со всеми крупнейшими мировыми поставщиками оборудования и решений для металлургического производства.

Металлоинвест представляет на METEC 2019 широкий спектр собственной продукции, в частности окатыши и ГБЖ, стальной прокат, включая SBQ (высококачественный сортовой прокат).

По предварительным подсчетам выставку посетят около 78 тысяч человек, которые приехали из более чем 120 стран мира.

Тематика крупнейшего в мире форума металлургической индустрии в этом году обширна: инновационные технологии производства и обработки стали, защита окружающей среды, рациональное использование ресурсов и энергоэффективность.

ЗНАЙ!

Выставка METEC проходит один раз в четыре года. Она объединяет крупнейших производителей оборудования для металлургической промышленности, поставщиков технологических решений, потребителей стальной продукции, отраслевых специалистов и экспертов. В рамках METEC проходят семинары, симпозиумы, лекции и презентации, в которых участвуют профессионалы металлургической индустрии со всего мира.

ИСТОЧНИК KP.RU

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