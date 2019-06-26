Виктор Карамышев: В Курске предстоит большая работа по цифровой трансформации городского хозяйства

«Среднерусский экономический форум по традиции задает тренд на обсуждении наиболее актуальных проблем российской экономики. В этом году - это тема цифровизации регионов и внедрения цифровых решений, направленных, прежде всего, на успешную реализацию национальных проектов и повышение качества жизни граждан. Концепцию цифровой экономики успешно реализуют уже многие государства мира. По официальным данным, Россия входит в ТОП-5 стран с лучшим темпом роста показателя цифровизации. Действительно, уровень цифровых технологий на большей части страны уже достаточно высок. Все больше руководителей регионов понимают: без применения IT-технологий территории становятся неуправляемыми монстрами, поглощающими и неэффективно использующими огромное количество ресурсов», - отметил Виктор Карамышев.

Говоря о цифровизации Курска, Виктор Карамышев выделил приоритетные сферы - «Умный город», ЖКХ, транспорт и здравоохранение. «Наша задача сегодня - стимулирование развития информационных и коммуникационных технологий для обеспечения цифровизации экономики города. Прежде всего, внедрение цифровых платформ в управление городским хозяйством - ЖКХ, транспортную сферу, обеспечение комплексной безопасности населения по проекту «Умный город». Также планируется создание метапрофиля гражданина - «Цифровой профиль», в который будет включена вся информация о нём из государственных реестров в рамках национальной программы «Цифровая экономика», - рассказал Карамышев.

Большая работа предстоит по цифровой трансформации здравоохранения города и внедрению в эту сферу передовых IT-технологий. «В ближайшей перспективе нам необходимо обеспечить переход на использование электронных медицинских карт и обеспечить 100% доступ пациентов к персонифицированной медицинской информации через сервис «Личный кабинет пациента. В более глобальном масштабе – в рамках реализации национальных программ Цифровая экономика-2024 и Национальная Технологическая Инициатива-2035 предстоит работа по созданию и развитию в городе цифрового медико-инновационного кластера с привлечением бизнес-сообщества, научно-образовательных организаций и органов власти», – сообщил Виктор Карамышев.