Под Курском прошла Коренская ярмарка

В минувшие выходные в местечке Свобода Золотухинского района под Курском развернулась XIX Курская Коренская ярмарка. По традиции, она началась у ворот древней обители с молебна перед иконой Божией Матери «Знамение». В этом году на ярмарку съехались гости из стран СНГ, Европы, Азии, Африки и многих регионов России. Впервые в ярмарочных мероприятиях приняли участие Шри-Ланка и Китай.

Свои достижения продемонстрировали и курские предприятияФото: Яна ШЕЛЕСТ

Специально для ярмарки курские хлебопеки испекли коврижку весом почти 200 кг. Гигантский пряник попробовали все желающие. В выставке народных промыслов и ремесел «Город мастеров» приняли участие более 200 человек.

Курские хлебопеки испекли коврижку весом почти 200 кгФото: Яна ШЕЛЕСТ

В главном выставочном павильоне свою продукцию и товары представили крупнейшие российские инвесторы, зарубежные партнеры и те, кто только собирается наладить с областью деловые отношения. Индия и Вьетнам продемонстрировали чай, Китай – проект «Шелковый путь», Украина - продукцию из натуральных камней.

Не менее масштабной оказалась программа творческих площадокФото: Яна ШЕЛЕСТ

Представители Республики Беларусь рассказали про материал для теплоизоляции. Болгария привезла косметику и продукты питания. Также свою продукцию показали Молдавия, Германия и многие другие страны. Свои достижения продемонстрировали и курские предприятия.

Ярмарку посетили 10 тысяч человекФото: Яна ШЕЛЕСТ

Ярмарку дополнили яркие спортивные мероприятия —спартакиада муниципальных районов области «Коренская Нива-2019» и соревнованиям на полосе препятствий «Тропа богатырей». Все победители получили памятные кубки, медали и дипломы.

28 районов области знакомили гостей и участников ярмарки с уникальным колоритом курской глубинкиФото: Яна ШЕЛЕСТ

Не менее масштабной оказалась программа творческих площадок. Большой интерес у гостей вызвала экспозиция «В шатре у князя», в рамках которой областной центр туризма представил доспехи и оружие времен Древнего Курска, изготовленные реконструкторами.

На выставке «Сельских подворий» 28 районов области знакомили гостей и участников ярмарки с уникальным национальным колоритом курской глубинки. При оформлении подворий акцент был сделан на самобытности и истории сельских поселений.