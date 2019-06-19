2019-06-19T18:00:24+03:00
Экономика

На Михайловский ГОК поступила новая техника

Грейдер с джойстиком и маневренный бульдозер помогут горнякам в работе
Ольга ДАНИЛОВА
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Новая техника проходит обкатку на комбинатеНовая техника проходит обкатку на комбинатеФото: предоставлено пресс-службой
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Новые современные машины поступили в парк автотракторного управления (АТУ) Михайловского ГОКа (входит в компанию «Металлоинвест»). Новый автогрейдер «Катерпиллер» и бульдозер «Четра» закуплены в рамках инвестпрограммы компании.

Так, грейдер уже работает в карьере Михайловского ГОКа. Это незаменимый помощник для ремонта и строительства автодорог. Отличие новой современной техники - высокая производительность, комфорт и безопасность для персонала. Кабина грейдера остеклена со всех сторон, что обеспечивает отличный обзор. Крыша имеет хороший каркас безопасности. А вместо массивный рычагов в кабине водителя – современные джойстики.

Впечатлениями от новой техники делится начальник АТУ МГОКа Сергей Рогожкин:

- Грейдер производит планировку автомобильных дорог в карьере, а также трасс под строительство железнодорожных путей. По сравнению с аналогами новая машина оснащена более мощным двигателем, современным управлением и дополнительными приспособлениями, которые позволят делать дороги в карьере более качественными. А это, в свою очередь, повысит производительность большегрузов.

Бульдозер производства компании «Четра» сейчас проходит обкатку.

Две мощные машины поступили на вооружение горняков Фото: предоставлено пресс-службой

Две мощные машины поступили на вооружение горняковФото: предоставлено пресс-службой

- Машина изготовлена по последнему слову техники с учетом современных требований к промышленной безопасности. Новый бульдозер имеет большую мощность, высокую маневренность, удобное управление и оборудован кондиционером, - рассказывает машинист бульдозера Владимир Солдатов.

Новая техника поможет горнякам эффективно выполнять производственные задачи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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