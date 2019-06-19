2019-06-19T10:36:10+03:00
Общество

Сотрудники Курского краеведческого музея записали обращение к Путину

Куряне попросили оказать содействие в строительстве нового здания
Яна ШЕЛЕСТ
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Обращение сотрудников Курского краеведческого музея к Владимиру Путину.

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Куряне попросили оказать содействие в строительстве нового здания Фото: Из архива "КП"

Куряне попросили оказать содействие в строительстве нового зданияФото: Из архива "КП"

20 июня состоится прямая линия с Владимиром Путиным. Президент ответит на вопросы россиян. Сотрудники Курского краеведческого музея записали обращение к главе государства, в котором просят оказать содействие в строительстве нового здания музея.

—В этом году исполняется девять лет со дня первого обращения администрации Курской области в адрес Министерства культуры Российской Федерации об оказании помощи в 50% софинансировании строительства здания областного краеведческого музея, который с 1926 года и до настоящего времени располагается в здании бывших архиерейских палат, - обращается к президенту директор музея Ирина Лоташова.

Фонды музея хранят более 200 тысяч предметов. Показать экспонаты нет возможности – не позволяют условия. Сотрудники музея работают в очень тесных кабинетах, которые и кабинетами назвать трудно. Хранилища переполнены. К тому же музейные площади давно нуждаются в ремонте.

Для начала строительства уже проведена вся предварительная работа, включая выделение земельного участка в центре города, разработку проектно-сметной документации, получение положительного заключения экспертизы.

Стоимость строительства на сегодняшний день составляет 805 млн рублей. Однако приступить к нему без поддержки федерального бюджета не представляется возможным. Заявка на строительство нового здания музея направлена в Программу реновации региональных и муниципальных учреждений отрасли культуры в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура».

— Уважаемый Владимир Владимирович, пользуясь возможностью личного обращения к Вам, просим вмешаться в этот затянувшийся процесс. На положительное решение наболевшего вопроса надеются не только работники областного краеведческого музея. На это рассчитывают жители города Курска и Курской области, - обращаются к президенту сотрудники музея.

Традиционные прямые линии с президентом появились во время первого срока Владимира Путина. Первая состоялась 24 декабря 2001 года, тогда поступило 400 тысяч вопросов. В 2018 году прямая линия продолжалась 4 часа 20 минут. Всего поступило более двух миллионов обращений, президент успел ответить на 73 из них.

Свой вопрос успел задать и житель Курска Алексей Гончаров. Курянин спросил у президента о повышении пенсионного возраста и возможных изменениях для работающих пенсионеров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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