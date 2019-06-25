На Курской Коренской ярмарке выступит Крыгина и откроют «Город Мастеров»

29 июня на сцене «У святых ворот» в 10:00. пройдет Торжественная церемония открытия XIX межрегиональной универсальной оптово-розничной ярмарки.

В 11:00. у памятника «Обретения Иконы» под выступление на сцене творческих коллективов из Москвы, Белгорода, Владимирской, Брянской, Курской областей, повара будут готовить огромную праздничную коврижку.

А с 11.00 вплоть до шести вечера на Главной сцене выступят творческие коллективы из регионов Российской Федерации, стран ближнего и дальнего зарубежья: республик Молдова, Беларусь (Могилевская, Витебская, Брестской области).

С 13.00 до 14.00 – на сцене Государственный ансамбль театра танца Липецка «Казаки России».

С 14.00 до 15.15 перед курянами и гостями ярмарки выступит народная артистка России Надежда Крыгина в сопровождении оркестра русских народных инструментов им. В.Гридина Курской Государственной филармонии (руководитель Павел Горбунов).

С девяти утра на улице Коммунистической местечка Свобода будет работать «Город Мастеров».

Участие в ярмарке мастеров декоративно-прикладного творчества примут таланты из республик Беларусь, Донецкой народной республики, Украины, Белгородской, Воронежской, Калужской, Самарской, Тульской областей, городов Архангельска, Оренбурга, Орла, Смоленска.

30 июня, в воскресенье, «Город Мастеров» продолжит свою работу.

Свои работы представят мастера декоративно-прикладного творчества из республики Беларусь, Донецкой народной республики, Украины, Белгородской, Воронежской, Калужской, Самарской, Тульской областей, городов: Архангельска, Оренбурга, Орла, Смоленска.

А с 11 утра на Главной сцене покажут концертно-театрализованную программу «Лед тронулся, Господа…» со сквозным сюжетом по мотивам приключений героев романа «12 стульев» с участием творческих коллективов из районов Курской области.