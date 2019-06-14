Выплаты - детям войны, подъемники – инвалидам, допсредства - на реконструкцию и благоустройство

Повестка 28-ого заседания Курской областной Думы, которое прошло 7 июня, была насыщенной. Всего депутаты рассмотрели 26 вопросов, большинство из которых носили социально направленный характер.

Повестку дня перед началом заседания прокомментировал председатель Курской областной Думы Николай Жеребилов:

- В соответствии с федеральным и региональным законодательством депутатам предстоит назначить дату выборов губернатора. Она выпадает на второе воскресенье сентября. Также будет рассмотрен вопрос о лишении полномочий депутата от КПРФ Игоря Астапова. Было решение суда, вступившее в законную силу. Мы обязаны его исполнить. Есть в повестке дня и вопросы о выделении средств на модельные библиотеки, на реконструкцию и благоустройство муниципальных образований, которые участвовали во всероссийском отборе. В Курской области это Курчатов и Рыльск. Курчатов делал заявку на благоустройство пляжей, а Рыльск – на приведение в порядок базарной площади, которая является историческим памятников. Всего им выделяется 135 миллионов рублей.

Прежде всего, депутатский корпус поздравил многодетную маму Наталью Листопадову с назначением на должность Уполномоченного по правам ребенка в Курской области, а затем уже приступил к рассмотрению вопросов повестки дня. Было решено назначить выборы губернатора Курской области и депутата Курской областной Думы шестого созыва по избирательному округу №3 на 8 сентября 2019 года.

Также народные избранники пересмотрели некоторые параметры бюджета в связи с поступлением собственных доходов и федеральных трансфертов, распределением остатков средств областного бюджета, образовавшихся на 1 января 2019 года, и перераспределением ассигнований среди главных распорядителей. При этом бюджет 2019 года остается дефицитным.

В итоге доходы областной казны составили 60,8 млрд. рублей, расходы – 63,5 млрд. рублей. Допсредства пойдут на поддержку АПК, – 2,9 млрд. рублей, дороги – 836 млн. рублей, ЖКХ – 792,2 млн. рублей. Образование региона дополнительно получит 111,3 млн. рублей, здравоохранение – 397,5 млн. рублей. Также дополнительное финансирование получат и другие сферы экономики.

Среди наиболее значимых социальных вопросов повестки дня - региональный закон «О детях войны в Курской области», речь о котором шла многие годы. Теперь куряне, граждане РФ, родившиеся на территории СССР в период с 1 января 1928 года по 31 декабря 1945 года включительно, постоянно проживающие в Курской области, относятся к категории детей войны. Им выдадут специальные удостоверения, а ко Дню Победы каждый год государство будет выплачивать по 1500 рублей. Также дети войны имеют право на внеочередное оказание медицинской помощи в региональных медучреждениях в рамках областной программы государственных гарантий; внеочередное социальное обслуживание на дому; преимущественное право на прием в стационарные социальные учреждения. Если они являются получателями мер поддержки в другой категории, то имеют право выбрать одну из них.

Социальный блок заседания продолжил отчет о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в социальной сфере. Оценку получили треть соцучреждений региона – свыше 500 организаций. Средний балл, оказался 91,7 из 100 возможных, что весьма неплохо.

Кроме того депутаты обратились к Председателю Правительства Российской Федерации Дмитрию Медведеву с просьбой включить подъемники и вертикализаторы в федеральный перечень технических средств реабилитации, что поможет формированию доступной среды для инвалидов.

Автор Ольга ДАНИЛОВА.