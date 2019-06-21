В городе горняков Железногорске появился еще один современный детский городок

Многофункциональный игровой комплекс появился на улице Мира в Железногорске. Детский городок стоит на зеленой лужайке в непосредственной блиости к жилым домам, так что окрестным семьям с малышами удобно добраться до него. Кроме того, рядом находится детский сад №32, воспитанники которого уже тоже оценили подарок по достоинству.

В красочном городке есть горки, и качели, и рукоход, и турники, и лабиринты, и песочница. Здесь же можно взобраться на «Летучий корабль» из одноименной детской сказки.

Многодетная мама Яна Мазнева говорит, что родители очень благодарны Металлоинвесту и председателю Железногорской городской думы Александру Воронину за помощь в организации детского досуга:

В городе горняков установлено уже более сотни подобных площадокФото: предоставлено пресс-службой

- С появлением городка у наших малышей появилась возможность не только гулять около дома, но и заниматься активными играми!.

Нужно отметить, что это далеко не первый детский игровой комплекс, открытый Металлоинвестом. Многие годы компания дарит такие подарки малышам города горняков. Игровые комплексы возводятся в рамках трехстороннего социально-экономического партнерства с администрациями Железногорска и Курской области. Адреса их установки определяют на основании обращений курян к депутатам городской думы - работникам Михайловского ГОКа. В Железногорске уже есть больше сотни таких городков! Только в июне в городе горняков открыто четыре.

О планах рассказал начальник управления внутренних соцпрограмм и развития соцобъектов МГОКа Александр Быканов:

- Этим летом Металлоинвест подарит юным горожанам восемь игровых детских комплексов. Ежегодно выделяются миллионы рублей на установку такого игрового оборудования в Железногорске.