2019-06-14T22:37:44+03:00
Звезды

В Курской области прошел международный пленэр

В нем приняли участие 24 художника из России и ближнего зарубежья
Ольга ДАНИЛОВА
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На пленэре в ЖелезногорскеНа пленэре в ЖелезногорскеФото: предоставлено пресс-службой
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Художники из России и ближнего зарубежья приняли участие в международном пленэре, который прошел в «городе горняков» Железногорске.

Пленэр проходит ежегодно на базе Железногорского художественного колледжа. Вот уже 14 лет на это мероприятие съезжаются художники. На этот раз город в пленэре приняли участие 24 человека – студенты и художники из городов России, ДНР, Белоруссии. Компания «Металлоинвест» оплатила проживание, питание и проезд талантов.

Пленэр продлился десять дней. Своим впечатлением от мероприятия поделился член союза художников России, почетный работник средне-профессионального образования Валерий Васильев:

- Мы выезжаем и в Коренную пустынь, и в Рыльск, Свято-Никольский монастырь, и в Курск - пишем улицы города. В программе - многоплановые виды. Это позволяет отработать навык, которым непременно должен владеть пейзажист».

В завершении мероприятия награды получили авторы лучших работ. Победители 14-го международного пленэра были отмечены подарками для дальнейшего творчества – они получили кисти, холсты и краски. Также прошла выставка пейзажей и натюрмортов, написанных художниками на курском пленэре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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