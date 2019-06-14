В Курской области прошел международный пленэр

Художники из России и ближнего зарубежья приняли участие в международном пленэре, который прошел в «городе горняков» Железногорске.

Пленэр проходит ежегодно на базе Железногорского художественного колледжа. Вот уже 14 лет на это мероприятие съезжаются художники. На этот раз город в пленэре приняли участие 24 человека – студенты и художники из городов России, ДНР, Белоруссии. Компания «Металлоинвест» оплатила проживание, питание и проезд талантов.

Пленэр продлился десять дней. Своим впечатлением от мероприятия поделился член союза художников России, почетный работник средне-профессионального образования Валерий Васильев:

- Мы выезжаем и в Коренную пустынь, и в Рыльск, Свято-Никольский монастырь, и в Курск - пишем улицы города. В программе - многоплановые виды. Это позволяет отработать навык, которым непременно должен владеть пейзажист».

В завершении мероприятия награды получили авторы лучших работ. Победители 14-го международного пленэра были отмечены подарками для дальнейшего творчества – они получили кисти, холсты и краски. Также прошла выставка пейзажей и натюрмортов, написанных художниками на курском пленэре.