В Курской области не могут выявить причину гибели пчел

«КП» сообщала ранее, что в конце мая в управление ветеринарии Курской области начали поступать сообщения о массовой гибели пчел в Тимском районе. Через несколько дней жалобы стали поступить и из других мест.

Пчелы погибли в Фатежском, Тимском, Медвенском, Железногорском, Большесолдатском, Беловском, Хомутовском, Рыльском, Пристенском, Обоянском, Октябрьском и Курчатовском районах. Экономические потери понесли около 50 пчеловодов. Пчеловоды утверждают, что причина гибели пчел в бесконтрольном использовании пестицидов для обработки полей.

Курские активисты Общероссийского народного фронта провели совещание по проблеме массовой гибели пчел в регионе. На нем присутствовали пчеловоды, представители Роспотребнадзора, Россельхознадзора, Росприроднадзора, ветеринарного ведомства, АПК и ученые.

Ветеринарное ведомство и Роспотребнадзор назвали причинами ЧП несвоевременное информирование пчеловодов о предстоящей обработке полей химикатами, а также нарушение использования пестицидов или других активных веществ.

На совещании выяснилось, что никто не может выявить причин гибели пчел, так как нет сертифицированных методик выделения ядов из тела пчелы, определения ядовитых компонентов современных ядохимикатов. Роспотребнадзор заявил об отсутствии полномочий применять санкции к фермерам-нарушителям.

На совещании активисты ОНФ выработали пакет предложений для реанимации курского пчеловодства.

— Во-первых, самим пчеловодам надо объединиться и создать общественную организацию, которая будет представлять их интересы. Власти необходимо проконтролировать возврат к выполнению регламента обработки полей – он разработан в России 30 лет назад, но все еще актуален, а также выработать оперативную систему оповещения пчеловодов о предстоящих потравках у растениеводов. Мы предлагаем региону разработать программу создания пчелопарков в экологически чистых зонах, предусматривающую меры поддержки пчеловодов как бизнес-структуры, программу развития цветоносных видов сельхозкультур, а в перспективе – создание экополиции», – заявил активист ОНФ Роман Алехин.

Сопредседатель регионального штаба ОНФ Сергей Григорьев предложил посмотреть на проблему шире:

— Садоводы заявляют, что после химической обработки полей от сорняков в частных садах и огородах начали гибнуть растения, умирают не только пчелы, но и другие насекомые. Мед, который собрали погибшие пчелы, тоже окажется в продаже. Что будет с теми, кто его съест? Необходим комплекс мер, чтобы исключить гибель пчел в будущем, в том числе по сертификации ядохимикатов на федеральном уровне.