В Курской области стартовали выборы губернатора

С 11 июня в Курской области официально начались региональные избирательные кампании. Выборы Губернатора Курской области и дополнительные выборы депутата Курской областной Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу №3 назначены на единый день голосования воскресенье 8 сентября 2019 года.

11 июня началось выдвижение кандидатов на должность Губернатора Курской области. Оно завершится в 18.00 часов 10 июля 2019 года, сообщили в избиркоме.

Документы для регистрации кандидатов на должность Губернатора Курской области должны быть представлены в Облизбирком не ранее 14 июля 2019 года и не позднее 18.00 часов 24 июля 2019 года. В течение десяти дней со дня представления документов комиссия принимает решение о регистрации кандидата либо об отказе в регистрации.

Как поясняет Председатель Избирательной комиссии Курской области Галина Заика, кандидаты на должность Губернатора, согласно закону, могут быть выдвинуты только политическими партиями. В поддержку выдвижения кандидата необходимо собрать 214 подписей депутатов представительных органов муниципальных образований и (или) действующих глав муниципальных образований, избранных на муниципальных выборах.

Из этого числа 36 подписей должны принадлежать депутатам представительных органов муниципальных районов и городских округов и (или) избранным на муниципальных выборах главам муниципальных районов и городских округов. При этом кандидат должен быть поддержан не менее чем в 25 муниципальных районах и городских округах.

Период выдвижения кандидатов на дополнительных выборах депутата Курской областной Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу №3 начинается с 12 июня и заканчивается в 18.00 часов 11 июля 2019 года.

Документы для регистрации кандидатов на вакантный депутатский мандат должны быть представлены не позднее 18.00 часов 12 июля 2019 года.

Право не собирать подписи в поддержку выдвижения кандидатов на дополнительных выборах депутата Курской областной Думы имеют те политические партии, списки кандидатов которых были допущены к распределению мандатов или набрали более 3% голосов избирателей по результатам выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва и Курской областной Думы. Таким правом на этих выборах обладают четыре политические партии:

1. Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

2. Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

3. Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России

4. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

Кандидатам других избирательных объединений, а также кандидатам в порядке самовыдвижения для регистрации необходимо собрать 1240 подписей избирателей (3% от числа избирателей, зарегистрированных на территории одномандатного избирательного округа №3).