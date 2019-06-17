В городе горняков Железногорске прошел праздник на воде

Веселая игра на воде, занятия с мячом, соревнования, кто быстрее на надувном матраце придет к финишу – все это и многое другое ребята из Новоандросовского детского дома испытали на празднике, который прошел в Железногорском бассейне.

- Это благотворительная акция, за которую мы благодарны МГОКу, - рассказала педагог-организатор Центра психолого-педагогической помощи семьям с детьми, содействия семейному устройству и постинтернатному сопровождению выпускников «Перспектива» (Новоандросово) Елена Милютина. - Посещение бассейна для детей - долгожданное событие. Сегодня мы привезли 16 подростков, а в следующий раз будут плавать ребята помладше.

Остались довольны и сами юные пловцы:

- День и ночь мог бы здесь плавать, - говорит 13-летний Даниил Конорев. - Бассейн огромный, можно плескаться и на маленькой глубине, и на большой, еще можно нырять с тумб, с которых обычно стартуют настоящие пловцы.

Подобные мероприятия МГОК проводит для воспитанников детдома каждый год.

Старший инструктор бассейна «Нептун» Марина Ермакова говорит, что в этом году ребята из Новоандросово у них гостят уже в четвертый раз:

- МГОК приготовил для детей подарки: шампуни, лосьоны, мыло. Детям дорого внимание. И, конечно, им очень интересны веселые игры и конкурсы на воде. Здесь подростки учатся плавать, что особенно важно.

Впрочем, это далеко не единичная акция. Комбинат оказывает помощь и поддержку курским детским учреждениям на постоянной основе. Так, курские ребята получают от комбината подарки ко многим государственным праздникам, в том числе, ко Дню знаний и ко Дню народного единства.