В Курске завершился Фестиваль российской анимации

7 июня в Курском цирке состоялось торжественное закрытие фестиваляФото: Яна ШЕЛЕСТ

С 4 по 7 июня 2019 года в Курской области проходил уже ставший традиционным Фестиваль российской анимации имени Бориса Дежкина. Куряне увидели новинки от обновленной киностудии «Союзмультфильм» и мультфильмы независимых аниматоров, посмотрели легендарные мультфильмы Бориса Дежкина, приняли участие в мастер-классах по созданию мультфильмов и всевозможных конкурсах, встретились с современными мультипликаторами, художниками и аниматорами студии «Союзмультфильм».

7 июня в Курском цирке состоялось торжественное закрытие фестиваля. Перед курянами с захватывающими номерами выступили артисты цирка, под музыку из мультфильмов Дежкина в дефиле прошлись студенты КГУ.

— Есть такое мнение, что рисованная анимация – это царица анимации. Мультипликация - это настоящее искусство, а не просто средство психологической разгрузки, - отметила преподаватель-мультипликатор, руководитель мультипликационной мастерской студентов ВГИКа Анна Белоногова. — Это профессия для настоящих фанатиков, ею надо жить и болеть.

Организаторами фестиваля выступили Комитет по культуре Курской области и Курский областной киновидеофонд. Цель данного проекта — увековечивание памяти Бориса Петровича Дежкина — одного из ярчайших советских аниматоров, стоявших у истоков киностудии «Союзмультфильм», уроженца Курска, а также — обеспечение доступа к произведениям наиболее интересных современных аниматоров России всем категориям зрителей.

Проект поддержали Комиссия анимационного кино Союза кинематографистов РФ, киностудия «Союзмультфильм» и Курский государственный цирк.