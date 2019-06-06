2019-06-06T15:05:58+03:00
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У памятника поэту было много противников: в Курске отмечают Пушкинский день

Торжества прошли на Театральной площади
Ольга ДАНИЛОВА
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Скульптор Николай Криволапов о памятнике Пушкину в Курске.

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Праздник отметили и в Курске Фото: Светлана ВОЛКОВА

Праздник отметили и в КурскеФото: Светлана ВОЛКОВА

Пушкинский день 6 июня отмечается по всей России. Исключением не стал и Курск. Здесь состоялся ряд мероприятий. Так, у памятника А.С. Пушкину на Театральной площади прошли мероприятие в рамках проекта Центра историко-культурного наследия города «История одного памятника», посвященное 220-летию со дня рождения поэта.

Памятник Пушкину появился в Курске ко дню празднования 200-й годовщины со дня рождения поэта. Монумент установили напротив Курского государственного драматического театра, который с 1937 года носит имя Александра Сергеевича. На высоком гранитном постаменте памятника изображены герои пушкинских произведений.

Авторы – курские скульпторы Игорь Минин, Николай Кривопалов, Владимир Бартенев. А идея принадлежала тогдашнему губернатору Александру Руцкому, на которого, к слову, обрушилось немало критики по поводу установки памятника. Какое-то время имя Руцкого было отмечено среди авторов и на самом монументе, но как только Александр Владимирович ушел, и имя его на постаменте тихо "затерли".

6 июня - Пушкинский день в России Фото: Светлана ВОЛКОВА

6 июня - Пушкинский день в РоссииФото: Светлана ВОЛКОВА

Историю создания памятника рассказал один из его авторов - скульптор Николай Криволапов, который пришел 6 июня на Театральную площадь. Автор вспомнил и то, как появилась идея постамента, и как ее пришлось тогда защищать.

На встречу специально пригласили Криволапова - одного из авторов памятника - скульптора, заслуженного художника России, почетного академика Российской академии художеств. Студенты КГУ – организаторы проекта «Поэтический перекресток» - напомнили всеми любимые произведения поэта.

Мероприятия прошли на Театральной площади Фото: Светлана ВОЛКОВА

Мероприятия прошли на Театральной площадиФото: Светлана ВОЛКОВА

Тут же, на Театральной площади, прошел и литературный праздник «Курск читает Пушкина» в рамках проекта «Лето в городе».

Для курян и гостей города были организованы интерактивные площадки:

на авторской площадке «Я вдохновенно Пушкина читаю» прозвучали произведения великого поэта в исполнении курских писателей и поэтов, юных курян;

театральная площадка «Волшебство пушкинского слова» представила творчество воспитанников театральных студий города Курска;

В центре города звучали пушкинские строки Фото: Светлана ВОЛКОВА

В центре города звучали пушкинские строкиФото: Светлана ВОЛКОВА

творческая площадка «На солнечной поляне Лукоморья» приглашала принять участие в мастер-классах по изготовлению поделок по сказкам Пушкина;

в литературной фотозоне «Галерея пушкинских героев» все желающие смогли сделать фото на память о празднике.

В книжно-иллюстративную экспозицию «В волшебной пушкинской стране» вошли лучшие произведения А.С. Пушкина из фондов муниципальных библиотек Курска.

Кроме того, к памятнику Пушкина легли цветы, здесь звучали знакомые всем поэтические строки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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