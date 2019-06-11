«Здоровый ребенок»: 1, 2 миллиона рублей – лучшим проектам для дошколят

13 проектов для дошкольных учреждений Железногорска Курской области стали победителями грантового конкурса компании «Металлоинвест» в рамках программы «Здоровый ребенок». В общей сложности фонд конкурса составил 1,2 млн рублей.

Всего же в конкурсе приняли участие 23 работы.

Один из проектов–победителей - «Теремок» - разработан коллективом детского сада №18 Железногорска. Его основная цель - повысить уровень развития моторики у детей до 100%, а уровень социальной адаптации и сенсорного развития - до 78%. Этому помогает методика использования современного мягкого модульного оборудования и сенсорно-дидактического материала.

О проекте детского сада №2под названием «Занимательные игры» рассказала заведующая учреждением Елена Пичкурова:

- Это более 50 игр, которые представляют собой многофункциональные творческие пособия. Обучаться с помощью них ребенок может весело и непринужденно. От него требуется креативный подход и воображение.

Проект рассчитан на дошколят старшего возраста.

Программа «Здоровый ребенок» реализуется в рамках трехстороннего партнерства компании «Металлоинвест» с администрациями регионов и городов присутствия. В Железногорске она действует начиная с 2010 года. Программа помогает создать эффективную современную систему оздоровления дошколят, привлечь современные методики работы с детьми и их семьями. И с каждым годом идеи железногорцев становятся все более масштабнее и интереснее.

Кроме того, программа позволяет четко определить группы детей, семей, нуждающихся в поддержке, считает методолог «Здорового ребенка» Ольга Бессолова:

- Это уже не индивидуальная работа каждого сада, а поиск решений по созданию единой системы действий. Очень радует профессиональный уровень, эмоциональное участие железногорских коллег, их готовность активно работать над созданием комфортной среды для развития детей.