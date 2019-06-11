В Курской области определили «Наших чемпионов»

Гранты компании «Металлоинвест» в Железногорске Курской области получили «Лучший спортсмен», «Лучший тренер», «Лучшая спортивная школа» и «Лучшее спортивное бюджетное учреждение». В общей сложности победители конкурса получили премии на сумму полтора миллиона рублей.

Легкоатлетки Елизавета Симонова (категория 13-14 лет) и Софья Бородина (17-18 лет), а также боксер Наталья Завялова (15-16 лет) заняли первое место в номинации «Лучший спортсмен». Тренер по плаванию Оксана Чекрыгина удостоилась призового места в номинации «Лучший тренер».

Отмечены были и спортивные учреждения. Так, «Лучшей спортивной школой» стала Спортивная школа Олимпийского резерва (руководитель – Борис Толкачев). Лучшим спортивным бюджетным учреждением стал ледовый каток «Юбилейный» (руководитель - Артур Дюльдин).

К слову, в «городе горняков» ряд спортивных объектов был построен рамках социально-экономического партнерства компании «Металлоинвест» с регионом. Среди них - ледовый комплекс «Юбилейный», дворец спорта «Старт», многофункциональные площадки в школах города.

Как отметил на церемонии вручения грантов руководитель внешних социальных программ Михайловского ГОКа Владимир Стефанович, спорт - важная составляющая жизни любого человека, он формирует характер, учит постановке целей и их достижению, и эти качества определяют успешность человека и в профессиональной, и в общественной жизни. Поэтому компания «Металлоинвест» поддерживает развитие спорта, проекты по формированию здорового образа жизни в Железногорске.