В Курске открылся фестиваль российской анимации
В Курске открылся мультфестиваль имени Дежкина.
В Курске открылся IV фестиваль российской анимации имени Бориса Петровича ДежкинаФото: Светлана ВОЛКОВА
4 июня в Курске открылся теперь уже ставший традиционным IV фестиваль российской анимации имени Бориса Петровича Дежкина. Фестиваль открылся большой культурной программой на площади перед цирком.
Затем действо переместилось в само помещение Курского цирка. Здесь зрители увидели развлекательное шоу с участием артистов цирка и фильм о фестивале имени Бориса Дежкина.
Выставка рисунков в фойе курского цирка, приуроченная к открытию фестиваляФото: Светлана ВОЛКОВА
Фестиваль продлится несколько дней и охватит не только областной центр. Возможность встретиться с знаменитыми мультипликаторами получат также жители некоторых райцентров Курской области.
Программа мероприятий IV фестиваля российский анимации имени Б.П. Дежкина
5 июня
10.00 – Показ фильмов фестивальной программы в КТЦ «Звездный
Фестиваль продлится до 8 июняФото: Светлана ВОЛКОВА
10.30 – Показ фильмов фестивальной программы в Курском государственном цирке
Преподаватель-мультипликатор Алла Михайловна Соловьева
14.00 - Мастер-класс ДХШ №1 им. Клыкова (ул. Димитрова, д. 75)
Фестиваль открылся городским праздничным шоуФото: Светлана ВОЛКОВА
6 июня
10.00 – Показ фильмов фестивальной программы в КТЦ «Звездный (бывш. к-тр им. Щепкина) 10.30 – Показ фильмов фестивальной программы в Курском государственном Цирке 11.00 - Показ фестивальной программы в детской городской больнице на ул. Хуторской
Преподаватель-мультипликатор, руководитель мультипликационной мастерской студентов ВГИКа Анна Владимировна Белоногова
10.30 - Выезд из Курска
12.00 - Мастер-класс – творческая встреча в мультстудии г. Курчатов
Мультипликатор-фантаст Владимир Ильич Тарасов
11.30 - Выезд из Курска
13.00 - Творческая встреча в кинотеатре «Юбилейный» в поселке Медвенка
Мультипликаторы Мария Сергеевна Куликова и Алла Михайловна Соловьева
14.00 - Мастер-класс в техникуме связи ул. Софьи Перовской 16/22
7 июня
10.00 – Показ фильмов фестивальной программы в КТЦ «Звездный (бывший кинотеатр им. Щепкина) 10.30 – Показ фильмов фестивальной программы в Курском государственном Цирке. Торжественное закрытие фестиваля (с участием вдовы мультипликатора Ольги Владимировны Гайдук, почетными гостями Марией Куликовой, Аллой Соловьевой и Анной Белоноговой)
Мультипликатор-фантаст Владимир Ильич Тарасов
Открытие фестиваля пришлось на начало летних каникулФото: Светлана ВОЛКОВА
8.30 - Выезд из Курска
10.30 - Творческая встреча в кинотеатре «Дружба» город Суджа
11.00 - Показ фестивальной программы в детской областной больнице на ул. Кольцова
Преподаватель анимации, руководитель мультипликационной мастерской студентов ВГИКа Анна Владимировна Белоногова
14.00 - Мастер-класс ДХШ№1 им. Клыкова
8 июня (внефестивальная программа)
Мультипликатор-фантаст Владимир Ильич Тарасов
11.00 - Открытая творческая встреча для всех желающих в ТРЦ «Манеж», арт-пространство «Луна».
Вход по пригласительным, которые можно получить в кассах драмтеатра и цирка.
ИСТОЧНИК KP.RU