2019-06-04T17:11:32+03:00
Звезды

В Курске открылся фестиваль российской анимации

Курян ждет обширная культурная программа
Ольга ДАНИЛОВА
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В Курске открылся мультфестиваль имени Дежкина.

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В Курске открылся IV фестиваль российской анимации имени Бориса Петровича Дежкина Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курске открылся IV фестиваль российской анимации имени Бориса Петровича ДежкинаФото: Светлана ВОЛКОВА

4 июня в Курске открылся теперь уже ставший традиционным IV фестиваль российской анимации имени Бориса Петровича Дежкина. Фестиваль открылся большой культурной программой на площади перед цирком.

Затем действо переместилось в само помещение Курского цирка. Здесь зрители увидели развлекательное шоу с участием артистов цирка и фильм о фестивале имени Бориса Дежкина.

Выставка рисунков в фойе курского цирка, приуроченная к открытию фестиваля Фото: Светлана ВОЛКОВА

Выставка рисунков в фойе курского цирка, приуроченная к открытию фестиваляФото: Светлана ВОЛКОВА

Фестиваль продлится несколько дней и охватит не только областной центр. Возможность встретиться с знаменитыми мультипликаторами получат также жители некоторых райцентров Курской области.

Программа мероприятий IV фестиваля российский анимации имени Б.П. Дежкина

5 июня

10.00 – Показ фильмов фестивальной программы в КТЦ «Звездный

Фестиваль продлится до 8 июня Фото: Светлана ВОЛКОВА

Фестиваль продлится до 8 июняФото: Светлана ВОЛКОВА

10.30 – Показ фильмов фестивальной программы в Курском государственном цирке

Преподаватель-мультипликатор Алла Михайловна Соловьева

14.00 - Мастер-класс ДХШ №1 им. Клыкова (ул. Димитрова, д. 75)

Фестиваль открылся городским праздничным шоу Фото: Светлана ВОЛКОВА

Фестиваль открылся городским праздничным шоуФото: Светлана ВОЛКОВА

6 июня

10.00 – Показ фильмов фестивальной программы в КТЦ «Звездный (бывш. к-тр им. Щепкина) 10.30 – Показ фильмов фестивальной программы в Курском государственном Цирке 11.00 - Показ фестивальной программы в детской городской больнице на ул. Хуторской

Преподаватель-мультипликатор, руководитель мультипликационной мастерской студентов ВГИКа Анна Владимировна Белоногова

10.30 - Выезд из Курска

12.00 - Мастер-класс – творческая встреча в мультстудии г. Курчатов

Мультипликатор-фантаст Владимир Ильич Тарасов

11.30 - Выезд из Курска

13.00 - Творческая встреча в кинотеатре «Юбилейный» в поселке Медвенка

Мультипликаторы Мария Сергеевна Куликова и Алла Михайловна Соловьева

14.00 - Мастер-класс в техникуме связи ул. Софьи Перовской 16/22

7 июня

10.00 – Показ фильмов фестивальной программы в КТЦ «Звездный (бывший кинотеатр им. Щепкина) 10.30 – Показ фильмов фестивальной программы в Курском государственном Цирке. Торжественное закрытие фестиваля (с участием вдовы мультипликатора Ольги Владимировны Гайдук, почетными гостями Марией Куликовой, Аллой Соловьевой и Анной Белоноговой)

Мультипликатор-фантаст Владимир Ильич Тарасов

Открытие фестиваля пришлось на начало летних каникул Фото: Светлана ВОЛКОВА

Открытие фестиваля пришлось на начало летних каникулФото: Светлана ВОЛКОВА

8.30 - Выезд из Курска

10.30 - Творческая встреча в кинотеатре «Дружба» город Суджа

11.00 - Показ фестивальной программы в детской областной больнице на ул. Кольцова

Преподаватель анимации, руководитель мультипликационной мастерской студентов ВГИКа Анна Владимировна Белоногова

14.00 - Мастер-класс ДХШ№1 им. Клыкова

8 июня (внефестивальная программа)

Мультипликатор-фантаст Владимир Ильич Тарасов

11.00 - Открытая творческая встреча для всех желающих в ТРЦ «Манеж», арт-пространство «Луна».

Вход по пригласительным, которые можно получить в кассах драмтеатра и цирка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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