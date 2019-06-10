На День России в Курске выступит Ярослав Сумишевский
Курская область отметит День России и 85-летие со дня образования.
Торжественные мероприятия пройдут 12 июня. «КП» публикует основные из них.
Театральная площадь
10.00-19.00
Фестиваль Курского гостеприимства «Соловушка»
Презентация муниципальных районов и городских округов Курской области, выступление творческих коллективов, мастер-классы мастеров народного творчества и, конечно, праздничные угощения! Вся Курская область на одной площади – такого вы еще не видели!
Улица Ленина
13.00-14.00
Костюмированное шествие «Парад дружбы»
Шествие пройдет от Театральной площади по ул. Ленина, и ул. Дзержинского до Курского государственного цирка. Участвуют байкеры, члены клуба ретро-автомобилей, участники творческих коллективов, артисты цирка, делегации районов и городов, представители общественных объединений, национальных общин, иностранные студенты. Настоящий праздничный карнавал на центральных улицах – спешите видеть!
Цирковая площадь
14.00-17.00
Праздничный концерт «Мы дети твои, Россия!»
Вас ждут выступления артистов цирка, победителей фестиваля «Студенческая весна Соловьиного края», международных, всероссийских детских фестивалей и конкурсов и масса сюрпризов!
Здесь же будет организована работа творческих площадок Областного центра развития творчества и юношества, Курского областного центра туризма, Курского государственного политехнического колледжа.
Красная площадь
19.00-21.30
Праздничный концерт «Мой Курск — это трижды Россия!»
В шоу-программе примут участие профессиональные и самодеятельные коллективы. Специальный гость – певец и музыкант Ярослав Сумишевский.
По окончании концерта - огненное шоу и фейерверк!
ИСТОЧНИК KP.RU