2019-06-10T15:03:17+03:00
Общество

На День России в Курске выступит Ярослав Сумишевский

Большая афиша праздничных мероприятий
Ольга ДАНИЛОВА
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Основные мероприятия пройдут в центре городаОсновные мероприятия пройдут в центре городаФото: Светлана ВОЛКОВА
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Курская область отметит День России и 85-летие со дня образования.

Торжественные мероприятия пройдут 12 июня. «КП» публикует основные из них.

Театральная площадь

10.00-19.00

Фестиваль Курского гостеприимства «Соловушка»

Презентация муниципальных районов и городских округов Курской области, выступление творческих коллективов, мастер-классы мастеров народного творчества и, конечно, праздничные угощения! Вся Курская область на одной площади – такого вы еще не видели!

Улица Ленина

13.00-14.00

Костюмированное шествие «Парад дружбы»

Шествие пройдет от Театральной площади по ул. Ленина, и ул. Дзержинского до Курского государственного цирка. Участвуют байкеры, члены клуба ретро-автомобилей, участники творческих коллективов, артисты цирка, делегации районов и городов, представители общественных объединений, национальных общин, иностранные студенты. Настоящий праздничный карнавал на центральных улицах – спешите видеть!

Цирковая площадь

14.00-17.00

Праздничный концерт «Мы дети твои, Россия!»

Вас ждут выступления артистов цирка, победителей фестиваля «Студенческая весна Соловьиного края», международных, всероссийских детских фестивалей и конкурсов и масса сюрпризов!

Здесь же будет организована работа творческих площадок Областного центра развития творчества и юношества, Курского областного центра туризма, Курского государственного политехнического колледжа.

Красная площадь

19.00-21.30

Праздничный концерт «Мой Курск — это трижды Россия!»

В шоу-программе примут участие профессиональные и самодеятельные коллективы. Специальный гость – певец и музыкант Ярослав Сумишевский.

По окончании концерта - огненное шоу и фейерверк!

ИСТОЧНИК KP.RU

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