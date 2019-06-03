На Михайловском ГОКе реализуют уникальный проект

Строительство дробильно-конвейерного комплекса (ДКК) продолжается на Михайловском ГОКе. Ввести в эксплуатацию ДКК в южной части карьера МГОКа планируется уже в следующем году. Производительность комплекса - около 15 млн тонн руды в год.

Сейчас ускоренными темпами идет возведение дробильно-перегрузочной установки, расположенной на глубине более 200 метров. Здесь будет идти приемка руды с большегрузов, дробление ее до фракции в полтора сантиметра и доставка по подземной галерее до крутонаклонного конвейера, рассказали на комбинате.

Этот конвейер станет уникальным для России по своим размерам и конфигурации. Так, угол наклона установки - 37 градусов, высота подъема – 215 метров. Транспортирует руду под таким практически вертикальным уклоном конвейер- «сэндвич», который включает две ленты - грузонесущую и прижимную. Уже готовы На 8 из 13 секций.

Также возводится сейчас и складской комплекс, монтируются штабелеукладчик и линии внешнего электроснабжения. Строительство комплекса ведет предприятие компании «Металлоинвест» - ООО «Рудстрой».

Чтобы представить масштабы строительства, достаточно озвучить лишь некоторые цифры - строителям предстоит уложить почти 35,5 тысяч «кубов» бетона, смонтировать более 2 тысяч тонн металлоконструкций и более 4 тысяч тонн оборудования.

ДКК будет расположен в южной части карьера. По задумке с его помощью комбинат сможет доставлять железную руду без участия транспорта с самых нижних горизонтов карьера на поверхность. Запуск и эксплуатация комплекса приведет к существенной экономии на транспортировке горной массы, считают разработчики. Так, уменьшится число перегрузочных пунктов и погрузочного оборудования, сократится расстояние перевозок железнодорожным транспортом.

Второй этап проекта предполагает строительство дробильно-конвейерного комплекса в центральной части карьера. Сейчас идут инженерные изыскания и проработка документации по поставке оборудования. Производительность этого конвейера составит 35 млн тонн в год.

Общая стоимость проекта - около 11,5 млрд рублей. Здесь будет создано около 280 рабочих мест.

По словам управляющего директора МГОКа Сергея Кретова, Компания «Металлоинвест» реализует на Михайловском ГОКе важные инвестиционные программы, направленные на повышение качества продукции и производственных процессов. А с помощью применения конвейерной технологии, на комбинате планируется приступить к разработке дополнительных запасов руды высокого качества и увеличить эффективность работы горно-транспортного комплекса.