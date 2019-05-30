2019-05-29T14:06:02+03:00
Общество

Курскпромбанк отметил лучшие студенческие работы на экономическую тематику

В конкурсе приняли участие 24 учащихся курских вузов
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Конкурс проводится ПАО «Курскпромбанк» на протяжении многих лет.Конкурс проводится ПАО «Курскпромбанк» на протяжении многих лет.
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27 мая в ПАО «Курскпромбанк» конкурсное жюри под руководством первого заместителя Председателя Правления ПАО «Курскпромбанк» Евгения Костилова подвело итоги 16-ого конкурса студенческих работ, посвященных банковской тематике. Курскпромбанк - одна из немногих кредитных организаций региона, которая на протяжении многих лет проводит подобные конкурсы с целью повышения интереса студентов к банковской сфере, стимулирования научной студенческой деятельности и развития инициативы будущих выпускников вузов. Кроме того, подобные конкурсы позволяют правильно и успешно оценить и подобрать перспективные кадры.

К участию в конкурсе были приглашены вузы Курска, которые готовят студентов по экономическим специальностям. Участником конкурса мог стать любой студент, для этого требовалось прислать в банк свою работу, отвечающую правилам конкурса.

В этом году на конкурс было подано 24 работы от 26 студентов, которые представили 3 курских вуза – КГУ, ЮЗГУ и филиал Финансового университета при Правительстве РФ. Больше всего работ – десять – подали студенты Курского госуниверситета. Восемь работ поступило от учащихся филиала Финансового университета при Правительстве РФ. И шесть – от будущих экономистов ЮЗГУ.

Конкурс стартовал еще в сентябре 2018 года. Об этом было объявлено на сайте банка. Каждой поступившей работе был присвоен шифр, что помогло достичь объективности в оценке. За каждую работу выставлялось три оценки – за оригинальность идеи, за полноту фактического материала и за умение анализировать данные, отстаивать свои точку зрения по обозначенному в исследовании вопросу.

- Немного из истории конкурса. Всего за это время в конкурсе приняло участие более 200 курских студентов. Из них более чем20-ти студентам была предложена работа в банке. В этом году у нас четверо участников свои работы представляют повторно. Из 24 представленных работ отобрано семь по высшему баллу, - отметил первый заместитель Председателя Правления Евгений Костилов.

Авторы 7 лучших работ получили возможность презентовать свои исследования в стенах Курскпромбанка. Кроме того, им предстояло ответить на вопросы профессионального жюри и «защитить» свои разработки.

В число лучших вошли работы учащихся 3-4 курсов курских вузов на самые разные темы – от узких, таких как «Пластиковые карты как инструмент совершенствования системы безналичных расчетов» до более масштабных например, «Развитие региональной банковской системы».

Определить победителей среди семи представленных на суд работ оказалось делом непростым.

В итоге после бурного обсуждения первое место жюри отдало студенту 3 курса факультета экономики и управления КГУ Александру Шаптала. Его работа «Анализ и выявление приоритетных секторов экономики Курской области для кредитования» была отмечена как лучшая.

Второе место получила совместная работа студенток третьего курса факультета экономики и менеджмента ЮЗГУ Анастасии Овчинниковой и Виктории Сергеевой «Современные проблемы обеспечения устойчивости развития национальной банковской системы». Третье место – у студентки четвертого курса факультета экономики и управления КГУ Екатерины Маяковой. Тема ее исследования – «Реализация комплексного подхода при розничном банковском обслуживании».

Победители конкурса получили дипломы и денежные премии от ПАО «Курскпромбанк». Все участники конкурса получили памятные дипломы и возможность пройти практику в банке. Традицию проведения этого конкурса планируют продолжать.

Автор Светлана ВОЛКОВА.

ИСТОЧНИК KP.RU

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