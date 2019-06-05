2019-06-05T14:32:56+03:00
Общество

Хозяин привязал пса-инвалида к дереву и ушел: Чарли бросили из-за сломанной лапы

Курские волонтеры ищут собаке новый дом
Ольга ДАНИЛОВА
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Чарли бросил хозяин из-иа сломанной лапы, но пес надеется на лучшееЧарли бросил хозяин из-иа сломанной лапы, но пес надеется на лучшееФото: СОЦСЕТИ
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В соцсетях появилась еще одна грустная история о человеческой жестокости. Эта история пока не имеет конца, но мы очень надеемся на то, что он будет хорошим.

Несколько дней назад, гуляя со своей собакой по парку Боева Дача, волонтер нашла песика Чарли. Бывший хозяин привязал пса к дереву и ушел. Причина этого поступка выяснилась очень быстро, у собаки оказалась сломана передняя лапа, причем сломана очень давно. Настолько давно, что она уже неправильно зажила и пес теперь не сможет ею пользоваться, не наступает на нее. Да, собаку не лечили. Когда поняли, что лапа такой останется, просто решили выкинуть пса, как ненужную вещь.

Девушка, которая нашла несчастное животное, отвела его в ветклинику. "Чарли уверенно пошел к входной двери, он точно здесь уже был!", - сообщают очевидцы С собаки сняли десятки клещей, взяли анализы, осмотрели лапу, сделали необходимые процедуры, в стационаре пес провел сутки, сейчас он чувствует себя нормально.

Найденыша назвали Чарли. Он молодой, добрый и очень симпатичный. Робкий, но любит ласку, умный, успешно учит команды.

Сейчас Чарли находится на платной передержке с медуходом.

"Вы знаете, что в Курске нет приюта для бездомных животных. И нам приходится пользоваться услугами вот таких передержек. Стоимость одного дня 300 рублей. Собака с больной лапой не выживет на улице! Помогите нам оплатить передержку, пока Чарли ищет дом!", - обращаются с просьбой волонтеры.

Карта сбербанка: 5469 3300 1334 7004 на имя Екатерины Васильевны Ж.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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