2019-06-05T14:19:05+03:00
Происшествия

Патроны, два "ствола" и цветной порошок: в Татарстане задержан курянин

Мужчина вез оружие и наркотики из столицы в Челябинск
Ольга ДАНИЛОВА
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Под обшивкой заднего сидения стражи порядка нашли и изъяли восемь свертков с порошкообразным веществом красного, зеленого и белого цветовПод обшивкой заднего сидения стражи порядка нашли и изъяли восемь свертков с порошкообразным веществом красного, зеленого и белого цветовФото: УМВД России по Курской области.
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В Набережных Челнах на контрольном посту полиции «Тула-1» сотрудники ГИБДД остановили автомобиль «БМВ», под управлением 28-летнего жителя Курска, который направлялся из Москвы в Челябинск, сообщили в УМВД.

При проверке документов полицейские заметили в кармане передней водительской двери деталь пистолета Макарова. Сотрудники ГИБДД решили досмотреть автомобиль и водителя. В о время досмотра в салоне автомобиля нашли два пистолета Макарова и шесть патронов к ним.

Также под обшивкой заднего сидения стражи порядка нашли и изъяли восемь свертков с порошкообразным веществом красного, зеленого и белого цветов общим весом два килограмма.

Пистолет Макаров был в салоне авто Фото: УМВД России по Курской области.

Пистолет Макаров был в салоне автоФото: УМВД России по Курской области.

Изъятые предметы, а также свертки с разноцветными порошками направили на экспертизу.

Изъятые патроны относятся к категории боеприпасов, пистолеты признаны огнестрельным оружием, отметили в ведомстве.

Результаты исследования содержимого свертков показали, что в них были наркотики – 1-фенил-2-(пирролидин-1-ил) пентан-1-он (синоним: PVP). Общая масса вещества на момент исследования составила: 504,3 грамма.

Молодой человек задержан и доставлен в отдел полиции. На допросе он пояснил, что пистолеты и патроны нашел в Москве, а порошкообразное вещество вез в Челябинск. В последующем мужчина отказался давать показания.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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