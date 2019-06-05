В ситуацию с курским «Экотексом» вмешался Роман Старовойт

Напомним, жители Сеймского округа жаловались на едкий дым в районе и были обеспокоены экологической обстановкой около их жилья. По мнению курян, удушающие выбросы производит рядом расположенное текстильное предприятие, которое открылось в конце прошлого года. В непосредственной близости от завода находятся жилые дома, детская поликлиника и несколько образовательных учреждений.

Ситуацией заинтересовался департамент экологической безопасности и природопользования Курской области. Для решения вопроса выбросов вредных загрязняющих веществ в атмосферный воздух в результате деятельности ООО «Экотекс» создали рабочую группу. В ее состав вошли представители департамента, управлений Росприроднадзора и Роспотребнадзора, комитета здравоохранения, мэрии, прокуратуры и инициативной группы граждан.

На встречу с обеспокоенными курянами приехал Роман Старовойт

Выяснилось, что предприятие работает без необходимой природоохранной документации, а вредные вещества в прилегающем к заводу району значительно превышают допустимый уровень. По материалам проведенной проверки Росприродназор направил иск в суд. Руководство предприятия пообещало в ближайшее время установить дополнительную систему очистки выбросов вредных загрязняющих веществ в атмосферный воздух, разработать и согласовать необходимые документы.

Жителей района, измученных запахом жженого пластика, такая ситуация не устроила, ведь когда установят фильтры - неизвестно. На встречу с обеспокоенными курянами приехал Роман Старовойт. Он вместе с замгубернатора Алексеем Смирновым и директором «Экотекса» Тахиром Мурзиным попробовали «разрулить» сложившуюся ситуацию.

Роман Старовойт предложил руководителю предприятия приостановить его деятельность до установки дополнительной системы очистки. Глава региона поставил условие, что если руководство откажется, то дело будет рассматриваться в суде.

«Работа «Экотекса» приостановлена. Завод запустится снова, когда будет установлена новая система очистки в сушильном отделении. Такое решение сегодня приняло руководство предприятия после нашей совместной встречи с жителями», - сообщил на своей страничке в соцсетях врио.

Недовольными остались только рабочие предприятия, которые из-за вынужденного простоя завода останутся без зарплаты.