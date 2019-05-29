«Нас запугивают, угрожают расправой»: скандал в курской филармонии

В начале этой недели разгорелся скандал в Курской областной филармонии вокруг увольнения директора этого учреждения Алексея Конорева. Письмо на имя врио губернатора в защиту Конорева подписало подавляющее большинство сотрудников филармонии. Они отзываются об Алексее Ивановиче как о настоящем профессионале от культуры.

В частности, некоторые сотрудники филармонии, которые не хотят при этом афишировать своего имени, связывают увольнение Конорева с его отказом "в необоснованно завышенной зарплате" для дирижера Проскурина и его команды.

Напомним, Сергей Проскурин не так давно вернулся в Курск по приглашению врио губернатора Романа Старовойта. После возвращения он возглавил Губернаторский камерный оркестр, до этого проект Проскурина назывался Русский камерный оркестр.

Еще более эмоциональный пост на странице Галины Азиатцевой, которая трудится в Курской филармонии долгие годы.

Пост со страницы Галины АзиатцевойФото: СОЦСЕТИ

«После увольнения директора филармонии Конорева А.И., и обращения к врио губернатору Старовойту Р.В., которое за один день собрало более 120 подписей, на нас оказывают давление, - пишет артистка. – Пытаются расколоть коллектив, организовать «альтернативное» письмо. Нас запугивают, угрожают расправой»

Ситуацию в областной филармонии по просьбе «Комсомолки» прокомментировали в администрации региона:

- В Администрации Курской области держат на контроле ситуацию с кадровым решением в отношении директора Курской областной Филармонии Алексея Конорева. Завтра в 11 часов заместитель губернатора региона Екатерина Харченко встретится с творческим коллективом Филармонии, на которую также приглашен сам Алексей Иванович.

- Это решение принималось на уровне Комитета культуры, Алексею Ивановичу было предложено новое место работы на руководящей должности. Подобные инициативы полностью находятся в компетенции руководителя Комитета. Однако с учетом столь большого резонанса я лично разберусь в ситуации, выслушаю все стороны и, уверена, мы найдем оптимальное для всех решение. Но хочу сразу подчеркнуть: мы не сомневаемся в деловых качествах Алексея Ивановича, иначе бы ему и не предлагали новую высокую должность. Кроме этого, для нас важно мнение и всего коллектива, а ключевой задачей было, есть и останется стремление сохранить здоровую рабочую атмосферу в коллективе и полностью исключить какие-либо интриги и противостояние, - прокомментировала ситуацию заместитель губернатора региона Екатерина Харченко.

Встреча пройдет 30 мая в зале Филармонии на улице Перекальского, 1 в открытом режиме.