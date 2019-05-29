2019-05-29T13:53:12+03:00
Общество

Железногорцы удостоились грантов от компании «Металлоинвест» на реализацию социальных проектов

Победители получили поддержку на 6 миллионов рублей
Ольга ДАНИЛОВА
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Всего в Железногорске гранты Компании получили 16 проектовВсего в Железногорске гранты Компании получили 16 проектовФото: предоставлено пресс-службой
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Грантовый конкурс Металлоинвеста «Сделаем вместе!» проходит в Железногорске уже в четвертый раз. И число желающих участвовать в конкурсе с каждым годом становится все больше и больше.

Ирина Лапочкина и Ольга Криволапова - волонтеры железногорского поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

- Если заявка подана в течение нескольких часов после пропажи человека, то вероятность найти его живым - 90%, - рассказали девушки. - Поэтому очень важно иметь резерв подготовленных добровольцев.

При поддержке Металлоивеста девушки хотят привлечь как можно больше горожан в добровольческую поисково-спасательную работу.

Другой проект, получивший грант, принадлежит Анне Гущиной и команде ее единомышленников. Их задача - с помощью театральных постановок помочь подросткам, страдающим различными заболеваниями раскрыть их внутренний мир и таланты, раскрепоститься, помочь наладить контакт со сверстниками.

Всего в Железногорске гранты Компании получили 16 проектов, в том числе «Курс основ эффективного поиска» и «Театр равных возможностей «Волшебный сундучок». Также два железногорских проекта – «Радуга детства» и «Наследие» - поддержал партнер программы, представитель бизнес-сообщества Андрей Сунсин. Кроме того, поддержку получили проекты: «Наставник», «Наша классная газета», «Изучай, играй, знай», «Заставе – ружья», «Студия дружбы», «Островок здоровья», «Дары Макоши. Нити судьбы», «Мы в ответе за тех, кого приручили», «Спасательный круг», «День живой истории», «МикроСИРИУС», «Интерактивные технологии в работе учителя», «Слепой музыкант», «Гири - в школу».

В общей сложности на поощрение победителей компания «Металлоинвест» направила 6 млн рублей – по 1,5 млн для жителей Губкина, Старого Оскола, Железногорска и Новотроицка.

Компания «Металлоинвест» организовала для победителей семинар «Управление проектами». Цель его - помочь в реализации социальных инициатив. А участники грантового конкурса в свою очередь должны воплотить в жизнь задуманное.

ИСТОЧНИК KP.RU

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