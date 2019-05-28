Металлоинвест проводит комплексное исследование окружающей среды в Курской области

Исследование экологии и здоровья в Железногорске и Железногорском районе проводится в рамках социально-экономического партнерства компании с Администрацией Курской области.

Планируется, что эта работа будет проведена до конца 2020 года одним из самых авторитетных научных организаций России в области комплексных медико-гигиенических и экологических исследований - государственным НИИ гигиены, профпатологии и экологии человека (ФГУП НИИ ГПЭЧ) ФМБА России.

Цель исследования – сбор, систематизация и анализ достоверных и наиболее полных сведений о состоянии окружающей среды, ее изменении на протяжении последних 10 лет, влиянии экологических и антропогенных факторов на здоровье курян.

В частности, будет дана оценка качества атмосферного воздуха, выявлено содержание в нем посторонних веществ. Также будут определены все источники выбросов и доля каждого из них, включая промышленные предприятия района и автотранспорт. В рамках исследования будет проведен полный санитарно-химический анализ проб воздуха, воды и почвы и гигиеническое обследование территории. НИИ проанализирует медико-демографические показатели и данные о заболеваемости жителей «города горняков».

Полный и всесторонний санитарно-экологический анализ собранных медицинских и экологических данных позволит составить картограммы медико-экологической ситуации. Таким образом можно будет получить рекомендации о том, как усовершенствовать медико-гигиеническое обеспечение железногорцев.

Эти данные будут учтены при разработке перспективных программ, направленных на укрепление здоровья жителей Железногорска и Железногорского района, которые реализуются в рамках государственно-частного партнерства.

Также результаты исследования будут учтены при разработке программ технического развития производственных мощностей Михайловского горно-обогатительного комбината.

- Минимизация техногенного влияния на экосистему – один из ключевых приоритетов нашей деятельности, - говорит управляющий директор Михайловского ГОКа Сергей Кретов. - Современные технологии, внедряемые на всех производственных переделах МГОКа, позволяют постоянно сокращать выбросы и отходы. Их уровень намного ниже допустимых пределов.

Сергей Кретов подчеркнул также, что на комбинате организованы замкнутые циклы водоснабжения, проводится системный контроль качества сточных вод.

- Устойчивое развитие городов, в которых живут и работают наши сотрудники, члены их семей – ключевой приоритет для Металлоинвеста, - отметила директор по социальной политике и корпоративным коммуникациям УК «Металлоинвест» Юлия Мазанова. – А данное исследование позволит сформировать новые комплексные подходы к обеспечению здоровья людей и экологическому благополучию Железногорска.