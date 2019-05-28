Черноземье выбирает технику Ростсельмаш

Тест-драйв современной сельхозтехники Ростсельмаш прошел 17 мая в Курской области. На мероприятии собрались руководители хозяйств агропромышленного комплекса центрально-черноземного района, фермеры, представители областной администрации и производители сельхозтехники.

Аграрии Черноземья получили возможность не только познакомиться с новинками сельхозтехники, но и посмотреть ее в работе. Сергей Харченко, заместитель генерального директора ООО «Агропромсервис» рассказал о некоторых новинках прицепной и навесной техники Ростсельмаш:

- Одно из трендовых направлений в производстве сельхозтехники сегодня – это почвообрабатывающие машины, а также техника для защиты растений и внесения удобрений. Линейки машин постоянно расширяются, увеличивается количество модификаций, все для того, чтобы фермеры могли найти решение под любые потребности и задачи.

Заинтересовавшимся более детально был представлен прицепной опрыскиватель RSM TS-3200 Satellite с шириной захвата 24 метра. Это самая востребованная модель, пользующаяся популярностью у фермеров всех регионов. Секрет популярности модели – удачное соотношение «цена-качество». За умеренную цену сельхозтоваропроизводитель получает в комплекте необходимое дополнительное оборудование. Плюс стандартное оснащение, которое включает светодиодную подсветку и курсоуказатель. При помощи которого, механизатор, находясь в кабине трактора, видит участок обработанного поля на экране планшета. Привязка к спутнику позволяет посекционно «отключать» форсунки на штанге, на участках которые уже обработаны. Удобно, просто и надежно!

Среди почвообрабатывающих орудий большой интерес у аграриев вызывала дисковая борона DV-1500 с шириной захвата 4,3 метра. Давление на один квадратный метр в этой бороне достигает полторы тонны. Благодаря этому можно проводить глубокую вспашку почвы, заглубляя диски на глубину 25 сантиметров. Эта сверхтяжелая борона, которая позволяет проводить работу даже на залежных землях и целине.

Также гостям представили культиватор серии R, который используется при проведении предпосевной и стерневой обработки почвы. Это универсальная единица, выполняющая за один проход несколько операций. Культиватор R–1220 оснащен комплектом сменных лап, которые производят подрезание растений и обработку почвы.

Многие модели, представленные на демонстрационном показе, уже зарекомендовали себя в фермерских хозяйствах Черноземья. Генеральный директор ЗАО «Победа», Орловской области, Владимир Корнеев рассказывает:

- Цена и качество очень устраивают. Все машины брали по программе субсидирования 1432. У нас на вооружении уже седьмой год опрыскиватели. Ростсельмаш постоянно усовершенствует эту модель. Сервис налажен хорошо, в целом очень довольны.

Александр Пигорев, директор ООО «Черновецкие зори» Пристенского района Курской области, закупает технику Ростсельмаш ежегодно, а опрыскиватели купили в числе первых в своем регионе:

- Приобрели два опрыскивателя RSM TS-3200 Satellite . Работаем с этой компанией уже более десяти лет. Техника работает отлично. Цена на порядок ниже, сервисное обслуживание налажено. А там, где сервисное обслуживание налажено - работать удобно.

Качественная техника помогает аграриям Черноземья из года в год добиваться новых, отличных результатов. Это отметил в своем выступлении Алексей Синицын, заместитель начальника управления растениеводства, механизации и охраны труда комитета АПК администрации Курской области:

- На федеральном уровне давно действует программа по выгодному приобретению сельхозтехники для аграриев. Субсидирование по Постановлению 1432 позволяет аграриям приобретать технику с 15-процентной скидкой. Реализуются и программы льготного кредитования. С начала года одобрено порядка 90 заявок в Министерство сельского хозяйства РФ от курских агрохозяйств на сумму 1,3 миллиарда рублей. Кредитных договоров заключено на сумму около 600 миллионов рублей.

Сервис и гарантийное обслуживание

В России действует более 60 сервисных центров Ростсельмаш. В Курской области техобслуживанием занимается компания «Агропромсервис». Время реакции на какие-либо вопросы от клиентов – 24 часа. Это важно в сезон полевых работ, когда у аграриев на счету каждая минута.

Ольга Данилова

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