Жители курского села тонут в непролазной грязи

Старинный Репец расположен в ста километрах от Курска, но всего в 35 от Мантурово и 18 от Губкина. Селу более трехсот лет, но на улице Лазоревской как не было дороги в 17 веке, так и до сих пор нет.

Дорога из школы и домой представляет собой настоящую полосу препятствий

Грязь на дороге высыхает только в знойное лето. 50 жителей села живут практически в блокаде. Дорога, а точнее полное ее отсутствие представляет собой настоящую полосу препятствий, годящуюся разве что для проведения трофи-рейда.

В поселке проживает много пожилых людей. В распутицу у них нет возможности добраться до магазина. К людям, которым в любой момент может понадобиться медицинская помощь, не может доехать скорая. Не могут добраться и спасатели.

В поселке проживает много пожилых людей

— Зимой на нашей улице был пожар. Пока спасатели добрались, дом сгорел полностью, - говорит житель села Евгений Свинухов.

Да что там спасатели и скорая, не может проехать ассенизаторская машина. Школьники с трудом добираются до учебного заведения.

— Дети ходят, утопая в грязевой жиже, хватаясь за кусты и заборы, - рассказывают жители.

Куда только не обращались они с жалобой – сначала в сельсовет, потом в администрацию Мантуровского района, и в прокуратуру, а воз и ныне там – дороги нет.

Обо всех неудобствах и проблемах в администрации Мантуровского знают. Правда, перспективы решения проблемы весьма туманны.

— По району таких грунтовых работ более ста километров. Люди хотят, чтобы мы построили им новую дорогу, но сегодня у нас не финансов, требуется как минимум 10 миллионов рублей, — говорит директор МКУ «Управление по обеспечению деятельности района» Мантуровского района Курской области. — Программы такой нет, которая бы позволяла получить субсидию. Для этого необходимы определенные условия: наличие какого-нибудь социально-значимого объекта или сельхозтоваропроизводства.