Под Курском нашли почти тонну боеприпасов времен Великой Отечественной

Сообщение об обнаружении авиабомб поступило в «Службу спасения» Фатежского района Курской области от местного жителя. Мужчина, который собирал грибы в лесу недалеко от села Миленино, заметил на поверхности металлический корпус. Он незамедлительно сообщил о странной находке спасателям. На место были направлены саперы Аварийно-спасательной службы региона.

Проверив местность, специалисты обнаружили шесть немецких авиабомб, каждая из которых весила по 50 килограммов. Однако на этом работа не закончилась: продолжив обследование территории, спасатели извлекли из земли в общей сложности 17 снарядов общим весом 850 килограммов!

- Все боеприпасы – это осколочные авиабомбы немецкого производства. За годы моей работы, а это более 20 лет, мы впервые обнаружили столько авиабомб в одном месте, - признается Андрей Хохлов, начальник отдела планирования и проведения специальных работ Аварийно-спасательной службы Курской области. – У некоторых боеприпасов коррозией частично разрушен корпус. При этом у других даже остались целыми взрыватели, то есть авиабомбы находятся в боевом состоянии.

Специалисты отметили, что в этом районе в годы Великой Отечественной войны был полевой немецкий аэродром. Вероятно, где-то располагались и склады с авиабомбами. По практике тех лет, при отступлении армия старалась уничтожить боеприпасы, чтобы они не достались противнику. Видимо, немцы сделать этого не успели.

- Повезло, что эти авиабомбы обнаружили вдали от населенных пунктов, они представляют реальную угрозу для людей, - отметили саперы.

Чтобы вывезти все авиабомбы для уничтожения, пришлось вызывать второй специальный автомобиль. Двумя ходами все опасные находки вывезли на полигон.

Ежегодно в Курской области саперы обнаруживают более тысячи боеприпасов и снарядов. В Курской области шли ожесточенные бои, а потому земля хранит еще много опасных находок. Сколько лет понадобиться, чтобы полностью освободить область от «военного металла» – не может сказать никто из специалистов, отметили в МЧС.