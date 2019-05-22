В Курской области построят приюты для животных

«Комсомолка» сообщала ранее, что в Курске сложилась довольно напряженная обстановка с отловом бродячих животных. По городу бегают стаи собак, навевая ужас на горожан. Зимой конкурс на отлов безнадзорных животных выиграл зоозащитник Дато Папуашвили. С ним заключили договор, но ситуация в лучшую сторону не изменилась. На прошлой неделе контракт с индивидуальным предпринимателем был расторгнут из-за его бездействия.

Николай Цыбин, исполняющий обязанности главы города сказал, что в мэрии нашли выход из данной ситуации, и отлов начнется с 20 мая. Свое обещание он исполнил, с понедельника ООО «Добрый взгляд» вместе с волонтерами отловили восемь собак в районе улиц Литовской и в микрорайоне Волокно. Часть животных доставили на передержку, а часть в ветеринарную клинику для стерилизации.

В Курске начался отлов собакФото: Соцсети

Сегодня Роман Старовойт на своей страничке в соцсетях сообщил, что проблема решается, отлов собак в Курске, действительно, начался.

«Зоозащитники из «Доброго города» совместно с компанией «Русский альянс» в понедельник начали отлов бездомных собак», - написал врио.

Также глава региона сообщил, что под Курском будут созданы приюты для животных. Один из них, расположенный в деревне Лобазовка, Роман Владимирович уже посетил.

Роман Старовойт посетил приют в ЛобазовкеФото: Соцсети

«Там идет реконструкция — летние вольеры приводят в порядок, создают зимние, ремонтируют рабочие и подсобные помещения. Уже сейчас здесь можно разместить около 300 животных. Этот пункт передержки совсем скоро должны полностью обновить, на следующей неделе планирую приехать снова и проверить готовность», - написал врио.

Также свои вольеры для животных должна восстановить «Спецавтобаза по уборке г.Курска». Прорабатывается и создание отдельного муниципального учреждения, которое будет отвечать за отлов и содержание бездомных животных.

«К животным нужно относиться ответственно. В приютах за ними должны ухаживать, стерилизовать, проводить вакцинацию и реабилитировать. Так люди получат возможность выбрать себе питомца, а наши братья меньшие — обрести семью», - добавил Роман Владимирович.

Важно: если вы заметили бездомных животных, обязательно пишите на почту комитета жилищно-коммунального хозяйства города Курска — jkhkursk@yandex.ru— или звоните по телефону 52-15-88.