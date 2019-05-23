В Курске шесть авто столкнулись "паровозиком"

Фото с места ДТПФото: СОЦСЕТИ

Средь бела дня в Курске на улице Краснополянской произошло массовое ДТП с участием шести машин. По предварительным данным автомобили встали "паровозиком" на перекрестке из-за резкого торможения "Форда". Авария произошла на выезде на улицу Черняховского. К счастью, обошлось без жертв.

Один из водителей-участников ДТП, курянин Алексей Питинов, рассказал в соцсети свою версию происшедшего:

- Девушку на джипе догнали две машины и она перепутала педали, - пишет Алексей. - Две сзади были самыми первыми, белый "Логан" догнал джип и водитель джипа перепутала педали и загнала нас!

Больше всего пострадали "Спектра" Алексея и "Шкода", зажатые между другими другими автомобилями.