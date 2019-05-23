2019-05-23T14:04:38+03:00
Спорт

Курянка вошла в состав сборной России по боксу

Наталья Завялова примет участие в Первенстве Европы
Ольга ДАНИЛОВА
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Наталья Завьялова занимается боксом уже шесть летНаталья Завьялова занимается боксом уже шесть летФото: предоставлено пресс-службой
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Бокс – не женский спорт, скажет кто-то. Однако спортсменка из Железногорска Курской области боксер Наталья Завялова вошла в состав сборной России! 22 мая девушка улетела в Румынию для участия в Первенстве Европы.

«Неженским» видом спорта Наталья успешно занимается уже шесть лет, начиная с 2013 года. Под руководством тренера Игоря Ступакова курянка за это время достигла значительных результатов. В прошлом году Наталья стала первой на первенстве ЦФО, первой в турнире «Олимпийские надежды» и второй на Первенстве России. Кроме того, Наташу отметили премией грантового конкурса компании «Металлоинвест» «Наши чемпионы».

Сегодня курянка тренируется в спортивном клубе бокса Дмитрова Московской области. Но связи с родным Железногорском не теряет.

Начальник управления физической культуры и спорта Железногорска Вадим Полянский рассказал о поддержке, которая оказывается спортсменам в регионе:

- Поддержка Металлоинвеста не только воодушевляет спортсменов, но и способствует развитию материальной базы учреждений. Так, на реконструкцию зала бокса в 2016 году Металлоинвест направил более миллиона рублей.

Не удивительно, что в Железногорске немало молодых и совсем юных успешных спортсменов. Так, Иван Заварыко в апреле в Славянске-на-Кубани выиграл «золото» Первенства ФСО профсоюзов «Россия» по боксу среди юниоров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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