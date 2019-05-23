2019-05-23T13:52:08+03:00
Общество

Железногорский горно-металлургический колледж победил во Всероссийском конкурсе «Молодые профессионалы»

Полученный грант в 30 миллионов рублей поможет выйти на новый уровень подготовки специалистов
Ольга ДАНИЛОВА
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ЖГМК вошел в число 35-ти сильнейших вузов и средних профессиональных образовательных учреждений РоссииЖГМК вошел в число 35-ти сильнейших вузов и средних профессиональных образовательных учреждений РоссииФото: предоставлено пресс-службой
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На днях Железногорский горно-металлургический колледж принял участие и стал победителем Всероссийского конкурса «Молодые профессионалы». Железногорцы заняли первое место в номинации информационно-коммуникационные технологии. Это стало возможным благодаря поддержки компании «Металлоинвест».

Как результат конкурса - ЖГМК вошел в число 35-ти сильнейших вузов и средних профессиональных образовательных учреждений России. Учебное заведение также получило грант, денежные средства которого пойдут на укрепление материально-технической базы учебного заведения.

Директор колледжа Алексей Шебанов подробнее рассказал о том, что ждет теперь ЖГМК:

- Наш проект предусматривает создание пяти новых мастерских для обучения студентов. Сейчас в нашей стране реализуется крупный федеральный проект по цифровизации экономики. Наша задача - создание такой базы на территории Железногорска. Востребованность специалистов в области цифровой экономики огромная. В частности на Михайловском ГОКе широко используются информационные технологии.

Алексей Шебанов также выразил благодарность Михайловскому ГОКу и компании «Металлоинвест»:

- Одним из условий участия в федеральном конкурсе было софинансирование со стороны предприятий реального сектора экономики. В этом отношении комбинат нам очень помог. Совместная сумма нашего гранта составила более 30 млн. рублей.

Эти средства будут направлены на дальнейшее развитие Железногорского горно-металлургического колледжа, что поможет выйти на новый уровень профессиональной подготовки молодых специалистов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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