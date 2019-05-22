Сначала думали, у собаки бешенство, но оказалось, ее отравили!: чудесное спасение Любавы

Это удивительная во всех смыслах история на днях появилась в соцсетях. Удивляет в ней все - и чудесное спасение собаки, и ее чудесное исцеление, а самое главное, это люди, которые сотворили чудо своими руками, волонтеры Светлана и Никита.

В обычный рабочий день, возвращаясь в пять утра после смены, наши волонтеры на пустой дороге в потемках на разделительной полосе обнаружили черное непонятное пятно. Первой мыслью было - сбила машина еще одну бездомную собаку. Но все оказалось сложнее, подойдя ближе, люди увидели лежащую собаку прямо на разделительной полосе, у нее лились рекой слюни и она мотала головой.

Первичный диагноз для собаки был - бешенство, но что-то было в ее поведении не так. По дороге в стационар собаке стало плохо, она вырвала. В ход пошло немало целлофановых пакетов, пришлось вернуться обратно в ветклинику. На этот раз бедняге поставили капельницы от отравления, животному сразу стало легче. Она смогла даже встать на лапы и немного походить. Надо было срочно решать, отправлять ли ее в стационар по бешенству или нет.

После долгих раздумий было решено поместить ее на карантин. Уже на следующий день животному стало легче. Диагноз отравление подтвердился.

Удалось восстановить картину происшедшего. После отравления животное потеряло ориентацию, вышло на трассу и тут собаку зацепила машина. Бедняга получила сотрясение мозга. Кроме того доктора с нее сняли десятки клещей.

Девочку назвали Любавой, сейчас она заканчивает проходить назначенное врачом лечение. Любава оказалась необыкновенной красавицей. Ее возраст около года.

Очередная бездомная душа ищет себе того человека, который будет ее любить, кормить и заботится о ней. Взамен она обещает быть преданной собакой, пишут в соцсетях волонтеры.

А пока ищут хозяина или передержку для этой девочки, курян просят помочь оплатить лечение Любавы в ветклинике и долг по платной передержке.

Карта сбербанка: 5469 3300 1334 7004 на имя Екатерины Васильевны Ж.

р/счет КРОЗО "Право Жить" 40703810800200000143

в ПАО «Курскпромбанк»

БИК 043807708, ИНН 4629019959, КПП463201001, ОРГН 1024600001458,

к/с № 30101810800000000708 в Отделении Курск, ул.Ленина,13.

Кстати, на этой же передержке сейчас живет несколько собак - это Любава, Бим, Рози. Все они содержатся на личные средства волонтеров и добровольные пожертвования. Кроме этого, волонтеры каждый день ездят навещать своих подопечных, кормить их, гулять с ними, по необходимости возят в ветклинику.

Накануне девушки-добровольцы три часа ловили котят, выброшенных в лесу коробочницами, до этого вытаскивали из ямы около "Метро" щенков, такой же нераспроданный живой товар...