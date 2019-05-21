2019-05-21T12:26:02+03:00
Происшествия

Cуд в июне рассмотрит иск курянина на два миллиона к Минфину

Александр Снегирев пытается получить от государства свою долю от бабушкиного клада
Светлана ВОЛКОВА
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Александр Снегирев намерен идти до последнегоАлександр Снегирев намерен идти до последнегоФото: Светлана ВОЛКОВА
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О детективной истории с исчезновением золотых монет, отправленных на экспертизу из Курска в Москву уже писал ранее сайт kp.ru. Клад в собственном доме обнаружила семья курян Снегиревых еще более десяти лет назад. 260 золотых монет Российской империи чеканки конца XIX-начала XX века высшей пробы Снегиревы законопослушно сдали государству, однако по пути в столицу на экспертизу золото "превратилось" в гаечные ключи и канцелярский степплер. Следственный комитет РФ завел дело о пропавшем кладе по статье "Хищение предметов, имеющих особую ценность", но добро так и не найдено, а дело приостановлено.

Эксперты оценили монеты в четыре с половиной миллиона рублей, половина этой суммы по закону полагается семье Снегиревых. И хотя куряне не согласны с оценкой, полагая что монеты на самом деле стоят гораздо больше, получить даже положенные по закону два миллиона рублей семья не может уже долгие годы.

Александр Снегирев вынужден ходить по судам и платить деньги адвокату, чтобы вернуть положенное. В апреле семья обратилась с иском к Минфину, в котором требует отдать им 50% стоимости сданной государству находки.

Семья через суд требует у государства положенную долю за найденные монеты Фото: Светлана ВОЛКОВА

Семья через суд требует у государства положенную долю за найденные монетыФото: Светлана ВОЛКОВА

21 мая Ленинский районный суд провел первую беседу по этому делу.

- Во время беседы были озвучены исковые требования, также заслушали позиции сторон. Суд затребовал материалы проверки из отдела полиции, которые были составлены много лет назад, когда монеты забрали у Снегирева на экспертизу. Также затребованы судом материалы гражданского дела, в рамках которого Александр Снегирев требовал признать за ним право собственности на найденные в своем доме бабушкины монеты, - рассказал "КП" адвокат семьи Алексей Наумов.

Судебное заседание по этому делу назначено на 4 июня.

Александр Петрович показал "КП" фото бабушки, которой принадлежали золотые Фото: Светлана ВОЛКОВА

Александр Петрович показал "КП" фото бабушки, которой принадлежали золотыеФото: Светлана ВОЛКОВА

- Никаких прогнозов по поводу исхода этого дела я строить не буду. Время покажет, - добавил Алексей Наумов.

Тем временем семья Снегиревых не теряет надежды получить от государства положенную долю. Деньги нужны многодетной семье на улучшение жилищных условий.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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