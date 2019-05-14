2019-05-14T14:18:46+03:00
Происшествия

В ДТП под Курском погибла молодая семья с ребенком

Малышу было всего семь месяцев
Яна ШЕЛЕСТ
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ВАЗ превратился в груду металлаВАЗ превратился в груду металлаФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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13 мая под Курском на трассе М2 «Крым» произошла страшная авария. В ДТП погибла молодая семья и их семимесячный сын, которые возвращались из села Михайловка Железногорского района в Курск.

Примерно 13.50 на 506 километре трассы около деревни Курица автомобиль ВАЗ-21120 выехал на встречную полосу и столкнулся с фурой «Скания» с полуприцепом. Затем легковушку отбросило на грузовой автомобиль «Рено Магнум» с полуприцепом. После этого фура столкнулась с автомобилем «Фольксваген Джета».

От нескольких страшных ударов ВАЗ превратился в груду металла. Водитель с супругой и их семимесячный сын погибли на месте. Тела из искореженной машины деблокировали спасатели.

Никита и Алина жили в одном поселке и учились вместе с первого класса. Ребята дружили давно. После окончания школы Никита ушел в армию, затем поступил в Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище.

Настойчивый парень всегда упорно шел к цели и умел добиваться своего. Так он добился и руки Алины, которая училась уже в Курском государственном медицинском университете.

Ребята поженились, через некоторое время у них родился сын. Никита взял академический отпуск, чтобы помогать жене с ребенком. Все вместе жили в Курске. Год назад у Никиты скоропостижно умер отец, мама осталась одна. Теперь ей предстоит хоронить сына и внука.

ИСТОЧНИК KP.RU

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