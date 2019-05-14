Курян приглашают на «Ночь музеев»

18 мая в 18.00 и 19.30 в курской картинной галерее им. Дейнеки (г. Курск, ул. Радищева, 85, выставочный зал) пройдет ежегодная всероссийская акция "Ночь музеев". Тема - «В год 1966».

Зрители смогут почувствовать себя художественным критиком, поучаствовать в спасении художника от беспочвенных обвинений в формализме, а также узнать, что было до, во время и после отбора картин для больших всесоюзных выставок.

Также приглашаются желающие в Курский государственный музей археологии, чтобы поучаствовать в акции «Ночь музеев».

Программа праздника:

обзорная экскурсия «Курский край с древнейших времен до XVII века», проводимая по мере комплектации групп;

выставка «Золото гуннов»;

выставка «Природа Курского края»;

арбалетно-лучный тир, организованный во дворе музея, где все желающие смогут пострелять из лука, арбалета, пушки.

Возможны изменения в программе мероприятия, которые связаны с погодными условиями.

В этом году тема акции «Ночь музеев» в краеведческом музее получила название «Элементы». Тема была выбрана неспроста. Дело в том, что в 2019 году исполняется 150 лет таблице Менделеева. В таблицу помещают химические элементы, в музей – предметы (элементы) старины.

В краеведческом музее акция пройдет на нескольких площадках:

Театрализованная экскурсия «Загадки прошлого» познакомит гостей музея с уникальными и загадочными экспонатами, до этого ни разу не покидавшими сокровищницы фондов. Каждый желающий сможет загадать желание, заглянув в один из старинных сундуков музея.

Химическая лаборатория в отделе природы удивит бурлением вулкана, цветными превращениями, опытами с воздушными шарами. Посетители смогут не только понаблюдать за химическими процессами, но и принять участие в экспериментах.

Необычно, волшебно и красиво с помощью специальных нетонущих красок гости музея смогут создать удивительные композиции на воде в технике эбру.

В эту ночь вы сможете увидеть мир по-другому и совершить для себя массу открытий, раскрывая тайны самых обыкновенных вещей.

Стоимость: дошкольники – бесплатно; посетители всех категорий – 150 руб.

Справки – по тел.: 51-15-81.

(6+)

18 мая в 18.00 и 19.30

Курская картинная галерея им. Дейнеки

ул. Радищева, 85

18 мая в 14.00

Курский государственный областной музей археологии

Ул. Пионеров, 6

17 мая в 18.00

Курский областной краеведческий музей

ул. Луначарского, д. 6