2019-04-30T11:53:49+03:00
Звезды

В Курске покажут фильм о самом юном герое Великой Отечественной

В фойе драматического театра зрителей будут встречать военными песнями
Ольга ДАНИЛОВА
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Перед сеансом покажут документальный фильм о героеПеред сеансом покажут документальный фильм о герое
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5 мая, в преддверии празднования Дня Победы, в 13.00 в Курском драматическом театре имени А.С. Пушкина в рамках проекта «Кино в театре» пройдет очередной показ – военно-историческая драма «Солдатик» 6+. Это дебютная работа режиссера Виктории Фанасютиной, которая выполнена на очень высоком профессиональном уровне. Гостей торжественного мероприятия будет встречать почетный караул из воспитанников военно-патриотического клуба «Гранит».

Премьера картины состоялась в России 15 марта 2019 года, но за столь короткое время проката она уже успела завоевать множество наград. В частности, на фестивале «8 женщин» в Москве фильм был удостоен специального приза Гильдии кинорежиссеров России «За дебют», а художественному руководителю фильма народной артистке России, режиссеру Алле Суриковой, был вручен диплом - «За продюсерскую находчивость в поиске финансирования».

Фильм про самого юного защитника Сталинграда – 6-летнего Сергея Алешкова 1936 года рождения - основан на реальных событиях. Он ни разу так и не взял в руки оружия, но медаль «За боевые заслуги» в 1943 году получил самую настоящую. В основу фильма легли материалы фондов архива Министерства обороны, научного архива Тульского суворовского училища и курского музея «Юные защитники Родины». Сотрудники музея были лично знакомы с Сергеем Алешковым. Каждый год в канун Дня Победы со всей страны сюда приезжали ветераны войны – сыны полка. Приезжал и Сергей Андреевич.

Главную роль в фильме сыграл шестилетний Андрей Андреев – артист Московского музыкального детского театра юного актера. За время съемок мальчик пошел в школу, и первыми зрителями новой кинокартины стали его одноклассники. Присутствовали на премьерном показе в Москве и сотрудники курского музея «Юные защитники Родины». В фильме Федор Добронравов исполнил песню на стихи Риммы Казаковой.

В рамках предсеансового мероприятия «О Герое былых времен» в фойе драматического театра зрителей будут встречать военными песнями музыкальные коллективы города Курска, а Военно-патриотический клуб Дворца пионеров и школьников города Курска – «Гранит» представит выставку вооружения. На большом экране зала драмтеатра перед кинопоказом зрители увидят короткий документальный фильм о самом юном защитнике нашего Отечества - Сереже Алешкове.

Начало предсеансового мероприятия в 12.30. Билеты стоимостью 50 рублей в кассах Драмтеатра и Филармонии. Принимаются групповые заявки на льготных условиях. Справки по телефону: (4712) 52-98-20.

ИСТОЧНИК KP.RU

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