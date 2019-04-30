Рак – не приговор

Онкологическая заболеваемость молочных желез и шейки матки по-прежнему остается высокой в мире. Несмотря на достижения в медицинской науке, проблема не теряет актуальности. Профилактикой, выявлением рака на ранних стадиях занимается общественная организация «Российская Ассоциация по генитальным инфекциям и неоплазии («РАГИН»). Доктора медицинских наук ведущих центров Москвы регулярно проводят семинары, мастер-классы по всей стране. Конференция в Курске по столь значимым вопросам состоялась по инициативе администрации ОБУЗ «Областной перинатальный центр».

Профессор Светлана Роговская: «Благодаря проекту «ЖенPROсвет»/ «ОнкоПатруль» женщины могут получить бесплатную консультацию ведущих специалистов страны».

«ЖенPROсвет» в действии

Семинар в Курске проводился с целью обсуждения врачами проблем, связанных с ранней диагностикой и скрининговыми программами, позволяющими выявить онкологические заболевания на ранних стадиях и предотвратить их.

Мероприятие прошло при поддержке общественной организации «Российская Ассоциация по генитальным инфекциям и неоплазии» в рамках Всероссийского образовательного проекта «ЖенPROсвет» / «ОнкоПатруль».

Подробнее об этом проекте рассказала его организатор, президент «РАГИН», профессор кафедры акушерства и гинекологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования МЗ РФ, доктор медицинских наук, профессор Светлана Роговская.

- В нашем обществе ощущается нехватка нужной, полезной информации, касающейся здоровья женщин, - отметила Светлана Ивановна. - «ЖенPROсвет», еще одно название «ОнкоПатруль», создан в 2015 году. Это Всероссийский медицинский просветительский проект, созданный помогать и консультировать женщин и врачей.

Для этого разработана специальная образовательная программа, проводятся мастер-классы по профилактике и ранней диагностике заболеваний. Среди организаторов проекта – врачи акушер-гинекологи, онкологи, цитологи, иммунологи, врачи лабораторной диагностики, организаторы здравоохранения и пациенты.

За годы существования «ОнкоПатруля», к проекту присоединились более 35 институтов, кафедр, клиник. Врачи помогают анкетировать женщин по всей России.

Чтобы получить консультацию ведущих специалистов страны, достаточно ввести название благотворительного проекта «ЖенPROсвет» / «ОнкоПатруль» в поисковик и зайти на страничку. Все это совершенно бесплатно. И точно намного лучше, чем искать ответы на вопросы где-то в интернете или консультироваться у подруг, не имеющих медицинского образования.

Особый интерес у подписчиков в соцсети вызывают лекции докторов по следующим темам: «Профилактика рака шейки матки», «Как защититься от вируса папилломы человека», «Что считать предраком?». Подробно объясняется, с какого возраста, какие обследования надо проходить и в какой последовательности.

Что касается врачей, то благодаря проекту они получили дополнительную возможность повышать квалификацию на постоянной основе, общаться в рамках профессиональных сообществ и обмениваться опытом, обсуждать сложные клинические случаи, бесплатно участвовать в вебинарах.

- Нередко проводим прямые эфиры с профессорами, так что к специалисту можно обратиться напрямую, - заметила Светлана Ивановна. – Консультируем, помогаем нашим женщинам. И получаем большое количество благодарностей и положительных отзывов. Мы видим, что проект работает и приносит пользу.

Самое главное – успеть вовремя

В своем выступлении доктора медицинских наук Светлана Роговская и Антонина Ледина подчеркнули:

- Самое главное правильно организовать скрининговые исследования и провести обследования, чтобы диагностировать рак на ранних стадиях. Рак шейки матки является визуальным. Его можно диагностировать вовремя.

На семинаре рассматривались вопросы диагностики и лечения предраковых состояний рака шейки матки, роль вируса папилломы человека в онкологических заболеваниях.

На мастер-классе «Шейка матки, генитальные инфекции, гормоны. Особенности кольпоскопии» разбирались клинические ситуации, поднимались вопросы выбора, последовательность применения современных методов лечения с обоснованием их преимуществ, основанных на современных российских и международных стандартах, протоколах и клинических рекомендациях.

Особенно ценно то, что сами докладчики имеют большой опыт ведения больных с онкозаболеваниями шейки матки, вульвы, влагалища, применения высокотехнологичных методов лечения и многолетний опыт преподавания.

Помимо обсуждения методов лечения разговор шел о том, насколько важно грамотно выстроить диалог с пациенткой. Это позволит преодолеть онкофобию и донести информацию о профилактике рака.

Государство сегодня создает все условия для получения качественной современной медицинской помощи, проводится систематическая диспансеризация. Однако следует помнить, что при всех предоставляемых пациенту возможностях каждый сам несет ответственность за себя и свое здоровье.

Автор Ольга Трушкина