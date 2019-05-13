В Курске пройдет Фестиваль российской анимации имени Бориса Дежкина

В 2019 году, Курск отмечает 105-летие со дня рождения своего легендарного земляка, великого мультипликатора, основоположника музыкально-динамической мультипликации, стоявшего у истоков студии «Союзмультфильм» - Бориса Петровича Дёжкина. Традиционный фестиваль российский анимации имени Б.П. Дежкина, который пройдет в нашем регионе уже в четвертый раз, придется на 4-7 июня и станет масштабнее и красочнее всех предыдущих мульт-форумов.

Начнутся «анимационные каникулы» с грандиозного Мульт-Карнавала на площади перед цирком с участием героев из всеми любимых мультфильмов. Гостей праздничного открытия будут развлекать настоящие цирковые артисты под музыкальное сопровождение циркового оркестра!

Основной площадкой для показов станет Курский государственный цирк. А в вечернее

время мльтипликационные сеансы пройдут на открытом воздухе прямо на цирковой

площади. Кроме того, мульт-сеансы соберут своих юных зрителей в старинном здании

бывшего кинотеатра им. Щепкина (КТЦ «Звездный»), а вместе с веселыми аниматорами

мультфильмы отправятся порадовать деток в детские больницы Курска.

Традиционно в программу фестиваля войдут выездные мастер-классы и творческие встречи с почетными гостями в модернизированных цифровых кинозалах области.

Среди гостей фестиваля-2019 - продюсер студии «Союзмультфильма» Сергей Струсовский, который снова, уже в третий раз, проведет мастер-классы по созданию мультиков для будущих художников из Курской области. Помощницей ему в этом нелегком труде выступит аниматор Мария Куликова. Почтит своим визитом наш город и мультипликатор Алла Соловьева (обладатель званий «Лучший художник-аниматор года-2019», ведущий аниматор кукольного шедевра, который создавался 15 лет, - «Гофманиада»).

Большой удачей нынешнего фестиваля станет визит мультипликатора Владимира Тарасова — заслуженного деятеля искусств РСФСР, режиссера, художника-мультипликатора, автора множества популярных мультфильмов («Контакт», «Ковбои в городе», «Вперед, время!», «Пуговица», отдельных выпусков «Ну, погоди!»). Владимир Ильич лично знал Дежкина, уже бывал в Курске в 2012 году на фестивале, посвященном 100-летию российской анимации, и тепло отзывается о нашем крае и курянах. И как всегда, «музой» фестиваля, его самым ожидаемым гостем, станет, конечно же, вдова Дёжкина - Ольга Владимировна Гайдук.

Студенты художественно-графического факультета КГУ и учащиеся Политехнического колледжа разработали уникальные коллекции нарядов по мотивам «дежкинской» анимации. Так что гостей праздника еще ждет и настоящее модное дефиле! А также мы не забудем и о проведении традиционного конкурса детских рисунков.

Оригинальные подарки, яркие конкурсы, незабываемые творческие встречи, - это и много

другое ждет гостей на этом фестивале.