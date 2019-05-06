Металлоинвест поздравляет курян с Днем Победы!

Накануне Дня Победы в «городе горняков» Железногорске и по всей Курской области пройдут торжественные мероприятия. Поздравления фронтовиков, детские турниры и конкурсы, спортивные состязания – все это ждет курян в рамках праздничной программы. На эти цели компания «Металлоинвест» выделила более 2 млн рублей.

Так, чествования участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла будут проходить в течение всей праздничной недели. А галерею Славы Железногорска пополнят портреты ветеранов Михайловского ГОКа.

- Этот великий праздник живет в каждом сердце, - говорит управляющий директор Михайловского ГОКа Сергей Кретов. - Светлая память о павших в боях, гордость за подвиг соотечественников, желание видеть Россию сильной, процветающей страной – вот чувства, которые мы испытываем в эти дни.

Праздничные мероприятия начались задолго до 9 мая. Так, со 2 по 5 мая Железногорск принимал участников Международного детского турнира по футболу, посвященного Дню Победы. Соревнования прошли на стадионе «Горняк».

Шествие "бессмертного полка" в ЖелезногорскеФото: предоставлено пресс-службой

А 7 мая в Курске наградят победителей традиционного журналистского конкурса имени Константина Воробьева. Конкурс учрежден компанией «Металлоинвест» совместно с Союзом журналистов Курской области для продвижения в СМИ таких важнейших нравственных тем, как мужество и героизм воинов Великой Отечественной войны, настоящее Российской Армии, патриотическое воспитание молодежи.

В этот же день вечером на главной улице Железногорска состоится легкоатлетический пробег. В забеге участвуют коллективы предприятий, муниципальных учреждений, колледжей и школ.

Уже традиционным стало шествие «Бессмертный полк». Работники Михайловского ГОКа участвуют в нем целыми семьями. Люди несут в руках портреты родных, погибших в годы Великой Отечественной войны. Фото из семейных архивов горняков ко Дню Победы разместили и на сити-форматах.

Накануне 9 Мая сотрудники цехов и подразделений комбината привели в порядок 19 братских могил и памятников, расположенных в Железногорском районе. Здесь, как и в «городе горняков», 9 мая пройдут торжественные митинги с участием ветеранов, школьников и работников Михайловского ГОКа.