Куда сходить на майские праздники в Курске

1 мая

В 11.00 на Красной площади Курска начнется праздничный концерт «Мир, труд, май».

В 17.00 на открытой площадке центра досуга «Сказка» (Курск, пр-т Дружбы,18) состоится праздничная концертная программа «Наш край встречает Первомай!». А на открытой площадке возле детской школы искусств № 6 (Курск, ул. Сумская, 6) начнется концертная программа «Мирное время для нас».

В 18.00 на открытой площадке городского культурного центра «Лира» (Курск, ул. Менделеева, 59) начнется праздник «Весеннее настроение». В это же время в парке Героев гражданской войны стартует творческий проект «Танцующий город».

В 19.00 курян и гостей города приглашают на открытую площадку центра досуга «Родина» (Курск, ул. Менделеева, 31), где они смогут принять участие в праздничной программе «Мы встречаем праздник Первомай!» и стать зрителями благотворительного кинопоказа.

В 20.00 на открытой площадке центра досуга «Мир» (Курск, ул. Станционная,14 А) начнется праздничная программа «Весенний вечер», после которой также состоится благотворительный кинопоказ.

С 1 по 12 мая в выставочных залах «Звездный» города Курска и КГУ будет проходить выставка изобразительного искусства с конкурсной программой «Гармония. Образ. Традиции». В Доме Знаний (МЭБИК) пройдет выставка произведений молодых художников.

С 1 по 12 мая Курская государственная картинная галерея имени А.А. Дейнеки приглашает на выставку-публикацию отреставрированных икон, а также на выставку «Архип Куинджи». Также на майских праздниках в галерее пройдет пройдет персональная выставка Олега Радина.

С 1 по 12 мая в Курском областном краеведческом музее будет работать мини-выставка «Пасха». А Курский областной краеведческий музей приглашает курян и гостей города на выставку «Занимательная наука Эйнштейна».

2 мая

В 10.00 в центре досуга «Юность» (Курск, ул. К. Маркса, 5) состоится на семейный мастер-класс в технике скрапбукинг.

В 11.00 на площадке у центра досуга «Спутник» (Курск, Магистральный пр-д, 16) пройдет конкурс рисунка на асфальте «Весеннее настроение». На открытой площадке центра досуга «Сказка» (Курск, пр-т Дружбы,18) состоится конкурс рисунков «Майская фантазия».

В 16.00 в сквере на площади им. К. Рокоссовского откроется летний сезон городского проекта «Русь мастеровая».

В 17.00 культурный центр «Лира» (Курск, ул. Менделеева, 59) приглашает на свою открытую площадку, где пройдет игровая программа «Веснянка». В это же время в парке им. Дзержинского начнется праздничная программа «Весенний вернисаж».

В 18.00 на Театральной площади состоится концертная программа «Весеннее настроение», участие в которой примет ансамбль «Русский стиль».

Курский театр кукол приглашает маленьких курян на музыкальную сказку «Кто?». Начало представления в 11.00

Взрослых курян Курский драматический театр им. А.С. Пушкина приглашает посмотреть музыкальный спектакль «Барышня-крестьянка» по произведению А.С. Пушкина. Начало в 18.00.

В Курске, в спортивно-тренировочном комплексе «Русичи» (пос. Аккумулятор, 21В) состоится международная товарищеская встреча по баскетболукурской команды «Русичи и ее соперников из Белоруссии. Начало соревнований в 18.00.

4 мая

В 11.30 в центре досуга «Мир» (Курск, ул. Станционная,14А) состоится конкурсно-игровая программа «Цветущий май». А центр досуга «Ассоль» приглашает на конкурсно-игровую программу «Весенняя мозаика».

В 16.00 на Красной площади Курска начнется пешеходный квест по исторической части города «По следам истории».

В 18.00 в Курске, сквере им. Г. Свиридова и парке Героев Гражданской войны состоится открытие творческого проекта «Субботний вечер». В Детском парке начнется концертная программа «Музыка весны» с участием джаз-оркестра им. В. Людвиковского.

В 11.00 и 13.00 Курский государственный театр кукол приглашает на премьеру - В. Маслов «Иван-царевич, Серый волк и другие…».

5 мая

На открытой площадке центра досуга «Родина» (Курск, ул. Менделеева, 31) пройдет акция «Мир равных возможностей». Начало в 17.00.

В спорткомплексе ЮЗГУ (г. Курск, ул. 50 лет Октября, 94, корп. 3) состоится Кубок Курской области по киокусинкай. Начало соревнований в 11.00.

В Курске, на временной трассе по ул. Воздушной, пройдут чемпионат и первенство Курской области по автомобильному многоборью (2 этап). Торжественное открытие в 11.00.

На Курском картодроме (ул. Литовская, 12) состоится открытие Чемпионата и Первенства Курской области по многоборью. Начало в 11.00.

В 11.00 и 13.00 Курский театр кукол приглашает на музыкальную сказку В. Бугаева «Кто?».

В Курском государственном драматическом театре им. А.С. Пушкина в рамках творческого проекта «Кино в театре» состоится премьера художественного фильма «Солдатик». Начало в 13.00.

В 18.00 в Курском государственном драматическом театре им. А.С. Пушкина состоится еще одна премьера сезона - К. Людвиг «Примадонны».