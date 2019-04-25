В Курске 120-летие Дейнеки отметят фестивалем

30 апреля в областном центре откроется межрегиональная выставка произведений художников Курска, Белгорода, Орла, Воронежа и Липецка, которая разместится на нескольких выставочных площадках: в 15.00 - в выставочном зале КТЦ «Звездный» (Красная площадь, 2/4), в 16.00 - в выставочном зале Курского государственного университета (ул. Радищева, 29, 8-й этаж, новый корпус).

В мае 2019 года исполняется 120 лет со дня рождения выдающегося курянина, известного советского художника Александра Дейнеки (1899-1969).

В честь легендарного мастера курские художники проводят различные мероприятия и художественные выставки. В 2018 году Курское региональное отделение ВТОО «Союз художников России» выступило с инициативой провести межрегиональный фестиваль изобразительных искусств им. А.А. Дейнеки, цель которого заключается не только в популяризации личности и творчества Александра Дейнеки, но и в развитии и укреплении творческого потенциала региона в сфере изобразительного искусства и дизайна, формирования положительного культурного имиджа Курской области. Эта инициатива была поддержана комитетом по культуре Курской области и администрацией города, отметили в мэрии.

- Фестиваль включает в себя целый комплекс мероприятий, направленных на развитие различных видов изобразительного искусства, дизайна, научного творчества. В таком масштабе и формате юбилей этого поистине великого художника отмечается на его родине впервые, - сообщили в горадминистрации.

Одним из основных мероприятий в программе фестиваля станет проведение межрегиональной выставки, участие в которой помимо курских авторов примут художники из Белгорода, Орла, Воронежа и Липецка. Экспозиция разместилась в выставочном зале «Звёздный» и выставочном зале нового корпуса Курского государственного университета и собрала разнообразные произведения живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства и плаката. Всего около 250 работ, выполненных разными материалами и в различных техниках.

Выставка продлится до 24 мая.

Программа фестиваля

- межрегиональная выставка с конкурсной программой «Гармония. Образ. Традиции». 30 апреля – 24 мая (выставочный зал КТЦ «Звездный», выставочный зал нового корпуса КГУ);

- выставка произведений молодых художников. 26 апреля – 26 мая (Дом знаний (МЭБИК);

- межрегиональная выставка-конкурс плаката «Наш Дейнека - 120» (ХГФ, КГУ);

- международная научно-практическая конференция «Художник в современном мире: от профессионального образования – к творчеству» (КГУ). 20-22 мая;

- городской открытый конкурс детского творчества «Мой Дейнека». 1 марта – 21 мая (художественно-графический факультет КГУ). По итогам конкурса планируется открытие выставки лучших детских работ в фойе администрации Курска;

- встречи с художниками, мастер-классы, цикл лекций и бесед об искусстве.