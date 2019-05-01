Сотрудники курского оборонного завода: «Про историю с голосами за дочку Алсу все говорят, но подтверждения, что это было, нет»

«КП» уже сообщала со ссылкой на газету ВЗГЛЯД, что сотрудников курского «оборонного» завода ОАО "Авиаавтоматика" якобы привлекали для голосования за дочь певицы Алсу на шоу «Голос. Дети».

Информация об этом распространилась в соцсети в одном из местных пабликов и вызвала бурю обсуждений.

Пользователи соцсетей писали, что сотрудникам завода якобы приказали прийти на работу к девяти вечера и отвели их в ДК для процедуры голосования. "Каждому раздали по три тысячи рублей для того, чтобы они отправляли SMS за Микеллу Абрамову", - заявили интернет-пользователи. Якобы сотрудники завода должны были отправить по 20 SMS в начале и в конце передачи.

Мы решили выяснить, могло ли такое иметь место на самом деле, и связались с одним из работников курской «Авиаавтоматики».

- Сергей, интернет буквально бурлит слухами о том, что на курском оборонном заводе рабочих заставляли голосовать за дочь певицы Алсу…

- Да, я и сам об этом узнал из соцсетей. Коллеги тоже об этом говорят, мол, рабочим из цехов предложили по три или две тысячи рублей за голосование. Но я лично не знаю на заводе ни одного человека, который бы получал деньги или вообще ходил голосовать за дочку Алсу. Правда, я работаю в отделе, а речь в постах в соцсетях идет о работниках цехов предприятия.

- То есть теоретически возможно, что люди могли в девять часов вечера пойти в какой-то ДК голосовать?

- Сложно сказать. Все на предприятие проходят и выходят по пропускам. То есть, по своей воли с рабочего места вот так просто уйти невозможно. К тому же мы, например, работаем строго с 8.15 утра до пяти вечера. Но в цехах люди трудятся посменно, есть и ночная.

Работники завода в шокеФото: vk.com

- А ДК есть на территории завода? То есть в него можно пройти, не выходя с предприятия?

- На территории завода ДК нет. Даже не знаю, о каком помещении тут может идти речь. Есть актовый зал в столовой на территории предприятия. Вход там не свободный, просто есть дверь на улицу Запольную и она закрыта. Но бывает, что там проводят какие-то мероприятия и тогда гости могут зайти с улицы. А работники в обычный день не могут зайти, только через проходную с пропусками.

- Каково отношение сотрудников предприятия к этой истории?

- Конечно, то, что постят в соцсетях, мягко говоря, очень неприятно. Наш завод – одно из передовых предприятий Курской области, с прекрасной репутацией. Сложно сказать, откуда пошла эта информация. Разговоры идут, но реального подтверждения того, что вся эта история имела место быть у меня, например, нет.

«КП» удалось связаться еще с одним сотрудником завода, который трудится в цехе «Авиаавтоматики». Источник пожелал остаться анонимным, но рассказал, что лично он не ходил, но других сотрудников предприятия вызывали на ночную смену.

Тем временем руководство курского завода прокомментировало информацию о «накрутке» голосов на шоу «Голос» по редакционному запросу РИА «Курск Сегодня».

- В задачи руководства и работников АО «Авиаавтоматика имени В.В. Тарасова» входит обеспечение производства гражданской и военной авиационной техники. К телевизионным проектам, шоу и иным культурно-массовым мероприятиям и конкурсам предприятие отношения не имеет и не участвует в них, - заявил генеральный директор АО «Авиаавтоматика имени В.В. Тарасова» Александр Попов, пишут в одном из местных пабликов.

Также Александр Попов добавил, что работодатель не обязан контролировать сотрудников в нерабочее время.

- Подтвердить информацию об участии сотрудников в голосовании в финале проекта «Голос.Дети» не имеем возможности, - отметил директор АО «Авиаавтоматика имени В.В. Тарасова».

Как замечают куряне в комментариях в соцсетях, «подтвердить или опровергнуть эту информацию можно лишь посмотрев камеры или проверив распечатки отправленных смс. Но делать этого, скорее всего, никто не будет».

СПРАВКА «КП»

АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова» (до июня 2014 года — Курское ОАО «Прибор») является разработчиком и производителем радиоэлектронной продукции.

Деятельность АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова» - создание современной авионики, максимально полно соответствующей требованиям заказчика. Предприятие разрабатывает и производит системы управления оружием, интерфейсные блоки, системы регистрации полетной информации, органы оперативного управления для перспективных и модернизируемых летательных аппаратов (ЛА), бронетанковой техники, электрические и электромагнитные приводы.