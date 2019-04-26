В Курск стартовала акция "Чистый берег"

25 апреля на реке Тускарь курские спасатели дали старт ежегодной экологической акции «Чистый берег». В преддверии купального сезона инспекторы ГИМС совместно с представителями студенческих спасательных отрядов двух курских вузов вновь вышли расчищать от мусора территорию, прилегающую к городским водоемам.

Принять участие в акции «Чистый берег» решили более 80 студентов. В ходе акции, ставшей уже традиционной, вооружившись лопатами, граблями и мешками, участникам за несколько часов удалось очистить полуторакилометровый участок береговой линии реки Тускарь в районе Боевой дачи.

Параллельно проводилась уборка и на берегу реки Сейм в районе спасательной станции и пляжа «Здоровье».

В период подготовки мест массового отдыха у воды к приему отдыхающих - это весьма ощутимая помощь, отметили в МЧС региона. Кроме того, это позволяет спасателям одновременно вести и профессиональное обследование. Водные инспекторы и водолазы проверяют береговую линию, пляжные зоны и дно рек на соответствие требованиям безопасности.

- В прошлом году в ходе акции на берегах курских рек мы собрали более полутора тонн мусора, - говорит ведущий специалист-эксперт отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по Курской области Евгений Ларин. – На этот раз, только в ходе первого этапа акции, по берегам реки Тускарь было собрано более 30 мешков мусора. Поэтому хотелось бы еще раз напомнить курянам, что, выходя на отдых к воде, не нужно забывать, что чисто не там где метут, а где не сорят.

Стоит заметить, что мероприятия в рамках акции «Чистый берег» будут проводиться курскими спасателями у водоемов регулярно - до начала и после закрытия купального сезона. Главное управление МЧС России по Курской области призывает всех неравнодушных курян присоединиться в этом году к акции и провести генеральную уборку прибрежных зон на реках, озерах и прудах во всех населенных пунктах региона. Позаботимся о сохранении нашей природы вместе!